Склады боеприпасов двух бригад ВСУ уничтожены в ДНР

Российские военные за минувшие сутки уничтожили на территории Донецкой Народной Республики склады боеприпасов двух бригад Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, эти склады размещались в районах населённых пунктов Курдюмовка и Ямполь. Они принадлежали 28-й механизированной бригаде ВСУ и 125-й бригаде территориальной обороны Украины.