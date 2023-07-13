Регион

Уведомления отключены

13 июля, 11:19

Склады боеприпасов двух бригад ВСУ уничтожены в ДНР

Минобороны: Российские военные уничтожили склады боеприпасов двух бригад ВСУ

Российские военные за минувшие сутки уничтожили на территории Донецкой Народной Республики склады боеприпасов двух бригад Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, эти склады размещались в районах населённых пунктов Курдюмовка и Ямполь. Они принадлежали 28-й механизированной бригаде ВСУ и 125-й бригаде территориальной обороны Украины.

Российские бойцы одним ударом разгромили склад дронов ВСУ и расчёт их операторов

Российские бойцы одним ударом разгромили склад дронов ВСУ и расчёт их операторов

Напомним, что накануне российские военные уничтожили склады топлива Вооружённых сил Украины в Одесской области. А в Харьковской области был нанесён удар по складу боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ.

Обложка ©

Минобороны РФ

Андрей Григорьев
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция на Украине
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров