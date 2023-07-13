Склады боеприпасов двух бригад ВСУ уничтожены в ДНР
Минобороны: Российские военные уничтожили склады боеприпасов двух бригад ВСУ
Российские военные за минувшие сутки уничтожили на территории Донецкой Народной Республики склады боеприпасов двух бригад Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
По его словам, эти склады размещались в районах населённых пунктов Курдюмовка и Ямполь. Они принадлежали 28-й механизированной бригаде ВСУ и 125-й бригаде территориальной обороны Украины.
Напомним, что накануне российские военные уничтожили склады топлива Вооружённых сил Украины в Одесской области. А в Харьковской области был нанесён удар по складу боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ.
Минобороны РФ