Потери ВСУ на самом смертоносном направлении приблизились к 500 за сутки
Потери ВСУ на Донецком направлении составили до 480 военных
Вооружённые силы Украины за сутки лишились почти 500 военнослужащих на Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В ходе боевых действий потери противника составили до 480 украинских военнослужащих, шесть пикапов, три самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, а также гаубицы "Мста-Б" и "Д-30", — сказал он.
Также в районе Предтечина в ДНР была уничтожена американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
Также Конашенков рассказал, что за последние сутки Южная группировка войск пресекла 16 атак противника на Донецком направлении. При этом на Южно-Донецком направлении противник даже не добился успеха.
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