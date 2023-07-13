Потери ВСУ на самом смертоносном направлении приблизились к 500 за сутки

Вооружённые силы Украины за сутки лишились почти 500 военнослужащих на Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В ходе боевых действий потери противника составили до 480 украинских военнослужащих, шесть пикапов, три самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, а также гаубицы "Мста-Б" и "Д-30", — сказал он.

Также в районе Предтечина в ДНР была уничтожена американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.