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Регион
Опубликовано 15 июля 2023, 03:50
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Штурмовики ВКС уничтожили десятки мест скопления сил ВСУ в районе Пятихаток

На Запорожском направлении в районе Пятихаток штурмовиками Вооружённых сил РФ поражены десятки мест скопления живой силы противника. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов, передаёт РИА "Новости".

Представитель Минобороны также информировал, что в ходе огневого воздействия и контрбатарейной борьбы уничтожены миномётный расчёт ВСУ, танк, боевая бронированная машина и два артиллерийских орудия. Кроме того, ударным беспилотником уничтожена боевая бронированная машина с боевиками в районе Приютного.

По словам Чехова, активных действий на этом направлении в течение суток не было, противник вёл разведку и пытался перегруппироваться.

Российские военные с начала СВО уничтожили уже более 5000 дронов ВСУ
Российские военные с начала СВО уничтожили уже более 5000 дронов ВСУ

А ранее в Запорожской области был уничтожен склад топлива для техники бригады морской пехоты ВСУ. Кроме того, в двух районах ДНР и одном районе Запорожья российские войска ударили по пунктам управления 22-й, 28-й и 65-й механизированных бригад украинской армии.

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t.me / Министерство обороны РФ

Лариса Сафронова
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