На Запорожском направлении в районе Пятихаток штурмовиками Вооружённых сил РФ поражены десятки мест скопления живой силы противника. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов, передаёт РИА "Новости".

Представитель Минобороны также информировал, что в ходе огневого воздействия и контрбатарейной борьбы уничтожены миномётный расчёт ВСУ, танк, боевая бронированная машина и два артиллерийских орудия. Кроме того, ударным беспилотником уничтожена боевая бронированная машина с боевиками в районе Приютного.

По словам Чехова, активных действий на этом направлении в течение суток не было, противник вёл разведку и пытался перегруппироваться.