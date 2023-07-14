ВС РФ уничтожили склад топлива для техники украинских морпехов в Запорожье

Российские военные за минувшие сутки нанесли удар по складу топлива для техники одной из бригад украинской морской пехоты. Об этом сообщил во время брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Склад с топливом находился в районе населённого пункта Успеновка в Запорожской области. Оно предназначалось для военной техники 36-й бригады морской пехоты ВСУ. Также Конашенков добавил, что в двух районах ДНР и одном районе Запорожья российские войска ударили по пунктам управления 22-й, 28-й и 65-й механизированных бригад украинской армии.