ВС РФ уничтожили склад топлива для техники украинских морпехов в Запорожье
МО: В Запорожье уничтожен склад топлива для техники бригады морской пехоты ВСУ
Российские военные за минувшие сутки нанесли удар по складу топлива для техники одной из бригад украинской морской пехоты. Об этом сообщил во время брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Склад с топливом находился в районе населённого пункта Успеновка в Запорожской области. Оно предназначалось для военной техники 36-й бригады морской пехоты ВСУ. Также Конашенков добавил, что в двух районах ДНР и одном районе Запорожья российские войска ударили по пунктам управления 22-й, 28-й и 65-й механизированных бригад украинской армии.
Накануне Лайф сообщал, что Вооружённые силы РФ ударом высокоточного оружия морского базирования атаковали склады боеприпасов ВСУ. Где именно были поражены объекты, не сообщается.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ