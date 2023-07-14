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Опубликовано 14 июля 2023, 11:31

Российские военные с начала СВО уничтожили уже более 5000 дронов ВСУ

Вооружённые силы России с начала специальной военной операции уничтожили более 5000 украинских беспилотников. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 455 самолётов, 242 вертолёта, 5009 БПЛА", — рассказал он.

Что касается другой уничтоженной техники ВСУ, то статистика выглядит так: 426 зенитно-ракетных комплексов, 10 700 танков и других боевых бронированных машин, 1138 боевых машин РСЗО, 5453 орудия полевой артиллерии и миномётов, 11 664 единицы специальной военной автомобильной техники.

У ВСУ засекли новейший американский дрон – переносчик барражирующих беспилотников
У ВСУ засекли новейший американский дрон – переносчик барражирующих беспилотников

Кстати, с начала украинского контрнаступления, то есть с 4 июня, уничтожено уже 311 танков противника, из них значительная часть — западного производства. Об этом накануне заявил российский лидер Владимир Путин.

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ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Александра Вишнякова
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