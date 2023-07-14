Российские военные с начала СВО уничтожили уже более 5000 дронов ВСУ

Вооружённые силы России с начала специальной военной операции уничтожили более 5000 украинских беспилотников. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 455 самолётов, 242 вертолёта, 5009 БПЛА", — рассказал он.

Что касается другой уничтоженной техники ВСУ, то статистика выглядит так: 426 зенитно-ракетных комплексов, 10 700 танков и других боевых бронированных машин, 1138 боевых машин РСЗО, 5453 орудия полевой артиллерии и миномётов, 11 664 единицы специальной военной автомобильной техники.