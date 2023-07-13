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Опубликовано 13 июля 2023, 16:19
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Путин рассказал, сколько танков потеряла Украина с начала котрнаступления

Путин: С начала украинского наступления уничтожено уже 311 танков противника

С начала украинского контрнаступления, то есть с 4 июня, уничтожено уже 311 танков противника, из них значительная часть — западного производства, заявил российский лидер Владимир Путин.

Путин рассказал, сколько танков потеряла Украина с начала наступления. Видео © LIFE

"На вчерашний вечер 311 танков уничтожено с 4 июня. Из них значительная часть, одна треть как минимум, — западного производства, в том числе и "Леопарды", — сказал президент в разговоре с журналистами после Форума будущих технологий.

Поставки западных ракет дальнего действия, на которые ВСУ возлагали много надежд, не привели к критическим изменениям на фронте, подчеркнул глава государства.

Потери ВСУ на самом смертоносном направлении приблизились к 500 за сутки
Потери ВСУ на самом смертоносном направлении приблизились к 500 за сутки

Ранее Путин заявил, что украинские военные сами не хотят садиться в поставляемые западными странами танки, потому что они являются "приоритетной целью для наших рябят".

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Кадр из видео LIFE

Наталья Исакова
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