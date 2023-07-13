Путин рассказал, сколько танков потеряла Украина с начала котрнаступления

С начала украинского контрнаступления, то есть с 4 июня, уничтожено уже 311 танков противника, из них значительная часть — западного производства, заявил российский лидер Владимир Путин.

Путин рассказал, сколько танков потеряла Украина с начала наступления. Видео © LIFE

"На вчерашний вечер 311 танков уничтожено с 4 июня. Из них значительная часть, одна треть как минимум, — западного производства, в том числе и "Леопарды", — сказал президент в разговоре с журналистами после Форума будущих технологий.

Поставки западных ракет дальнего действия, на которые ВСУ возлагали много надежд, не привели к критическим изменениям на фронте, подчеркнул глава государства.