Путин объяснил нежелание украинцев садиться в западные танки
Путин заявил, что западные танки на Украине "горят лучше, чем советские"
Президент РФ Владимир Путин заявил, что украинские военные сами не хотят садиться в поставляемые западными странами танки. Он отметил это, общаясь с журналистами после Форума будущих технологий.
Путин заявил, что западные танки на Украине "горят лучше, чем советские". Видео © LIFE
"Могу сказать, что украинские военные часто отказываются даже садиться в эти танки, потому что они являются приоритетной целью для наших ребят и это малоприятное обстоятельство", — сказал Путин.
Глава государства добавил, что поставленные на Украину западные танки "горят так же, как и все остальные, и даже лучше, чем советские".
Ранее Лайф сообщал, что на Украине потребовали у ФРГ утроить число поставляемых танков Leopard 2. Кроме того, Киев призвал немцев передать дополнительно 60 единиц БМП Marder и дальнобойные крылатые ракеты Taurus.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ