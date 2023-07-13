Президент РФ Владимир Путин заявил, что украинские военные сами не хотят садиться в поставляемые западными странами танки. Он отметил это, общаясь с журналистами после Форума будущих технологий.

Путин заявил, что западные танки на Украине "горят лучше, чем советские". Видео © LIFE

"Могу сказать, что украинские военные часто отказываются даже садиться в эти танки, потому что они являются приоритетной целью для наших ребят и это малоприятное обстоятельство", — сказал Путин.

Глава государства добавил, что поставленные на Украину западные танки "горят так же, как и все остальные, и даже лучше, чем советские".