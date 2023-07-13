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Регион
Опубликовано 13 июля 2023, 16:12
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Путин объяснил нежелание украинцев садиться в западные танки

Путин заявил, что западные танки на Украине "горят лучше, чем советские"

Президент РФ Владимир Путин заявил, что украинские военные сами не хотят садиться в поставляемые западными странами танки. Он отметил это, общаясь с журналистами после Форума будущих технологий.

Путин заявил, что западные танки на Украине "горят лучше, чем советские". Видео © LIFE

"Могу сказать, что украинские военные часто отказываются даже садиться в эти танки, потому что они являются приоритетной целью для наших ребят и это малоприятное обстоятельство", — сказал Путин.

Глава государства добавил, что поставленные на Украину западные танки "горят так же, как и все остальные, и даже лучше, чем советские".

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Ранее Лайф сообщал, что на Украине потребовали у ФРГ утроить число поставляемых танков Leopard 2. Кроме того, Киев призвал немцев передать дополнительно 60 единиц БМП Marder и дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Андрей Григорьев
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