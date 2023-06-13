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13 июня, 06:50

В Германии признались, что не смогут заменить каждый уничтоженный на Украине танк Leopard

Писториус: ФРГ не может заменить каждый выведенный из строя на Украине Leopard 2

Германия не может заменить каждый выведенный из строя на Украине танк Leopard 2. Об этом заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус. При этом, как сообщает газета Bild, он отметил, что Берлин продолжит поставлять Киеву вооружение.

"Мы не сможем заменить каждый танк, который сейчас выводится из строя", — сказал Писториус, комментируя информацию об уничтожении на Украине немецкой военной техники, в том числе танков.

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Немецкий министр обороны подчеркнул, что "сама природа войны такова, что на ней убивают людей и уничтожают оружие". Именно поэтому поддержка Украины со стороны союзников так важна, добавил он. По словам Писториуса, Германия с июля нарастит поставки отремонтированных танков Leopard 1A5. Как он указал, до конца года их будет более 100.

Ранее Лайф сообщал, что на Украине потребовали у ФРГ утроить число поставляемых танков Leopard 2. Кроме того, Киев призвал немцев передать дополнительно 60 единиц БМП Marder и дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

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ТАСС / DPA / Armin Weigel

Иван Косицын
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