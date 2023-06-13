В Германии признались, что не смогут заменить каждый уничтоженный на Украине танк Leopard

Германия не может заменить каждый выведенный из строя на Украине танк Leopard 2. Об этом заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус. При этом, как сообщает газета Bild, он отметил, что Берлин продолжит поставлять Киеву вооружение.

"Мы не сможем заменить каждый танк, который сейчас выводится из строя", — сказал Писториус, комментируя информацию об уничтожении на Украине немецкой военной техники, в том числе танков.

Немецкий министр обороны подчеркнул, что "сама природа войны такова, что на ней убивают людей и уничтожают оружие". Именно поэтому поддержка Украины со стороны союзников так важна, добавил он. По словам Писториуса, Германия с июля нарастит поставки отремонтированных танков Leopard 1A5. Как он указал, до конца года их будет более 100.