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Опубликовано 29 июня 2023, 09:55
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У ВСУ засекли новейший американский дрон – переносчик барражирующих беспилотников

В зоне СВО впервые заметили американский дрон Jump 20, перевозящий беспилотники

Jump 20. Фото © YouTube / Shephard Media

Jump 20. Фото © YouTube / Shephard Media

В зоне проведения специальной военной операции впервые заметили новейший американский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) тактического звена Jump 20, который является переносчиком дронов-камикадзе. Об этом сообщает Mash.

Дрон засекли операторы российской ЗРК "Тор". Предположительно, беспилотник переносил маленькие БПЛА с барражирующими боеприпасами — Switchblade 300. Одна группа беспилотников Jump 20 может стоить около восьми миллионов долларов. Но их точной стоимости нет в открытом доступе. Такие дроны могут пролетать до 185 километров, проводить в воздухе до 14 часов, а также нести до 13,6 килограмма груза.

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Илья Суриков
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