У ВСУ засекли новейший американский дрон – переносчик барражирующих беспилотников

Дрон засекли операторы российской ЗРК "Тор". Предположительно, беспилотник переносил маленькие БПЛА с барражирующими боеприпасами — Switchblade 300. Одна группа беспилотников Jump 20 может стоить около восьми миллионов долларов. Но их точной стоимости нет в открытом доступе. Такие дроны могут пролетать до 185 километров, проводить в воздухе до 14 часов, а также нести до 13,6 килограмма груза.