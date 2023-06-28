Кабмин выпустил новые правила запуска беспилотников над городами

Беспилотные летательные аппараты можно будет запускать в населённых пунктах на высоте до 150 метров от уровня земли или воды. Об этом говорится в сообщении на сайте Минтранса РФ.

Согласно обновлённым правилам, беспилотники разрешается запускать над населёнными пунктами на высоте до 150 м от земли или водоёма в светлое время суток. При этом БПЛА должен находиться в прямой видимости внешнего пилота и вне запретных зон.

"Эти зоны определит Минтранс России по представлению региональных и местных властей. Для организации таких полётов БПЛА весом до 30 кг эксплуатантам не потребуется подавать план перемещения авиационным властям", — уточнили в министерстве.