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Опубликовано 28 июня 2023, 11:21

В ГД после публикации Лайфа призвали проверить свадебные агентства, запускающие дроны в Москве

Депутат Гусев призвал проверить свадебные агентства, нарушающие запрет на дроны

Первый замруководителя фракции "Справедливая Россия — За правду" в Госдуме Дмитрий Гусев после публикации Лайфа призвал проверить московские брачные агентства на предмет нарушения запрета использования дронов. Парламентарий отметил, что понимает важность свадьбы для молодожёнов и их желание сделать праздник незабываемым, однако безопасность есть безопасность.

"Съёмка с квадрокоптера — это очень красиво. Вот только полёты БЛА сейчас запрещены. Нужно получать специальное разрешение. В целом это довольно длительная, но посильная процедура. Брачные агентства про это знают. Только молодожёнам не говорят, делают всё незаконно и берут за это сильно больше, чем за обычную съёмку", заявил Гусев Лайфу.

Обращение депутата Дмитрия Гусева в ГУ МВД по Москве с просьбой проверить свадебные агентства на предмет нарушения запрета на запуск дронов. Фото предоставлено Лайфу

Обращение депутата Дмитрия Гусева в ГУ МВД по Москве с просьбой проверить свадебные агентства на предмет нарушения запрета на запуск дронов. Фото предоставлено Лайфу

Гусев призвал молодожёнов не игнорировать принятые властями меры безопасности, которые, отметил он, небеспочвенны: ФСБ, МВД и МЧС переведены на усиленный порядок работы и трудятся день и ночь, чтобы граждане могли спать спокойно. К тому же, указал депутат, террористы вполне могут использовать запущенные беспилотники в своих целях.

В связи с вышеизложенной проблемой Гусев обратился в ГУ МВД по Москве с просьбой проверить свадебные агентства на предмет нарушения запрета на запуск дронов. Также он предложил столичному Управлению ЗАГС давать молодожёнам памятки о соблюдении требований безопасности при проведении свадеб.

"Счастья и любви вам, молодожёны! И побольше детишек в нашей любимой Москве! Чтобы эти мои пожелания сбылись, давайте строго соблюдать установленные правила по безопасности", пожелал парламентарий.

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Напомним, несмотря на запрет на запуск БПЛА в Москве, брачные агентства продолжают снимать свадьбы с высоты птичьего полёта. При этом цены на услугу взлетели в среднем в четыре раза — с пяти до 20 тысяч рублей за час.

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Матвей Константинов
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