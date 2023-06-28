В ГД после публикации Лайфа призвали проверить свадебные агентства, запускающие дроны в Москве
Депутат Гусев призвал проверить свадебные агентства, нарушающие запрет на дроны
Первый замруководителя фракции "Справедливая Россия — За правду" в Госдуме Дмитрий Гусев после публикации Лайфа призвал проверить московские брачные агентства на предмет нарушения запрета использования дронов. Парламентарий отметил, что понимает важность свадьбы для молодожёнов и их желание сделать праздник незабываемым, однако безопасность есть безопасность.
"Съёмка с квадрокоптера — это очень красиво. Вот только полёты БЛА сейчас запрещены. Нужно получать специальное разрешение. В целом это довольно длительная, но посильная процедура. Брачные агентства про это знают. Только молодожёнам не говорят, делают всё незаконно и берут за это сильно больше, чем за обычную съёмку", — заявил Гусев Лайфу.
Гусев призвал молодожёнов не игнорировать принятые властями меры безопасности, которые, отметил он, небеспочвенны: ФСБ, МВД и МЧС переведены на усиленный порядок работы и трудятся день и ночь, чтобы граждане могли спать спокойно. К тому же, указал депутат, террористы вполне могут использовать запущенные беспилотники в своих целях.
В связи с вышеизложенной проблемой Гусев обратился в ГУ МВД по Москве с просьбой проверить свадебные агентства на предмет нарушения запрета на запуск дронов. Также он предложил столичному Управлению ЗАГС давать молодожёнам памятки о соблюдении требований безопасности при проведении свадеб.
"Счастья и любви вам, молодожёны! И побольше детишек в нашей любимой Москве! Чтобы эти мои пожелания сбылись, давайте строго соблюдать установленные правила по безопасности", — пожелал парламентарий.
Напомним, несмотря на запрет на запуск БПЛА в Москве, брачные агентства продолжают снимать свадьбы с высоты птичьего полёта. При этом цены на услугу взлетели в среднем в четыре раза — с пяти до 20 тысяч рублей за час.
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