В МВД заинтересовались свадебными агентствами, запускающими дроны в Москве

МВД начало проверку свадебных агентств, сотрудники которых запускают квадрокоптеры в Москве и Подмосковье, несмотря на полный запрет полётов. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.

Сотрудники свадебных агентств рассказали, что запускают беспилотники в Москве и Подмосковье, несмотря на запрет. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, операторы продолжают снимать церемонии с воздуха, правда, за доплату — в связи с рисками из-за возможного задержания. При этом цены на услугу взлетели в среднем в четыре раза — с пяти до 20 тысяч рублей за час.

"Всё от 20 (тысяч рублей). То есть, если даже часик, это будет 20 только за работу. Риски сейчас огромные, нас гоняют. Две уголовные статьи нам, 275-я, 276-я. Ну как бы, как страшилка, чтоб. Ну и кого-нибудь тоже могут наказать для публичной порки. Плюс пэвэошники", — рассказал представитель одного из свадебных агентств.

По словам предпринимателей, клиентов они сразу предупреждают, что добиться официального разрешения на полёт невозможно. На съёмки договариваются в определённых "проверенных" локациях, которые называет оператор, — в отдалении от жилых домов и административных зданий.

Сама съёмка проводится максимально быстро, чтобы успеть покинуть локацию до того, как на место приедет полиция, которую обязательно вызовет случайный свидетель. Так, по рассказам одного из представителей агентств, однажды съёмку заметил с дрона велосипедист и уже через несколько минут на место уже нагрянули силовики, которые забрали съёмочную группу в отдел. Если съёмка проходит успешно, материал оперативно скидывают на другой носитель и отдают заказчикам даже без монтажа.