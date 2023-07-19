Командир ВСУ сравнил предоставленную Западом технику с велосипедом без педалей

Украинские военные недовольны качеством предоставляемой Западом военной техники и сравнивают её с велосипедом без педалей. Об этом пишет в среду газета The Wall Street Journal, цитируя командира одного из подразделений ВСУ Юрия Ульшина с позывным Грек.

Даже та техника, которая на ходу и может эффективно использоваться в бою, часто уничтожается ещё даже до того, как её успевают применить, сетует Грек. К примеру, западные союзники передали Киеву танки и бронетранспортёры, но не предоставили истребители или системы ПВО, чтобы защитить их от нападения.

"Это как подарить велосипед без педалей. Большое спасибо за велосипед, но..." — отмечает собеседник издания.