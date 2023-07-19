Командир ВСУ сравнил предоставленную Западом технику с велосипедом без педалей
Wall Street Journal: Украинские военные сравнили помощь Запада с велосипедом без педалей
Украинские военные недовольны качеством предоставляемой Западом военной техники и сравнивают её с велосипедом без педалей. Об этом пишет в среду газета The Wall Street Journal, цитируя командира одного из подразделений ВСУ Юрия Ульшина с позывным Грек.
Даже та техника, которая на ходу и может эффективно использоваться в бою, часто уничтожается ещё даже до того, как её успевают применить, сетует Грек. К примеру, западные союзники передали Киеву танки и бронетранспортёры, но не предоставили истребители или системы ПВО, чтобы защитить их от нападения.
"Это как подарить велосипед без педалей. Большое спасибо за велосипед, но..." — отмечает собеседник издания.
Ранее Bloomberg предупредил, что Запад и сам вскоре прекратит помогать ВСУ из-за нехватки выпускаемых боеприпасов. Так, британская компания BAE Systems сообщила, что ей необходимо не менее 30 месяцев для возобновления производства гаубиц M777 и 155-миллиметровых снарядов, а немецкой Rheinmetall — около года на ремонт и модернизацию поставленных танков.
Anadolu Agency via Getty Images / Gian Marco Benedetto