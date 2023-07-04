В США нашли виновных в огромных потерях ВСУ на поле боя
Military Watch: Плохая военная техника Запада приводит к гибели солдат ВСУ
Французская военная техника, которую получила Украина, отличается низким качеством и боеспособностью, в результате чего гибнут украинские солдаты. Об этом пишет американский портал Military Watch Magazine.
"Украинские старшие офицеры сетуют на ограниченные возможности поставляемой из Франции бронетехники на поле боя в конфликте против России. Броня колёсного танка AMX-10RC считается недостаточно эффективной для боевых операций на передовой и приводит к ненужной гибели экипажей", — отмечается в тексте.
Автор публикации ссылается на солдата ВСУ, который раскрыл минусы французских бронемашин. Как утверждается, такие случаи не единичны, отправленная Киеву техника Германии и Италии тоже не получила восторженных отзывов в рядах украинской армии. Основные претензии — низкое качество, неисправность и конструктивные недоработки.
Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк упрекнул Запад за медлительность в поставке военной техники, которая, с его слов, дала России время "укрепить позиции". По его мнению, это стало причиной провала контрнаступления ВСУ.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ