"Безвыходное положение": Американский генерал назвал причину неминуемого краха ВСУ
Fox News: Американский генерал Келлог предрёк поражение Украине без авиации
Без авиации Вооружённые силы Украины ждёт поражение, ведь, не имея контроля в небе, почти невозможно атаковать. Такое заявление сделал генерал-лейтенант США в отставке Кит Келлог в эфире телеканала Fox News.
По его словам, ни одна армия Запада не пошла бы без воздушной поддержки в контрнаступление. И если успехов у ВСУ не будет, то Киеву придётся сесть за стол переговоров.
"Боюсь, они в безвыходном положении... Если русские продолжат в таком же духе, то мы должны подумать, что будем делать дальше. Соглашаться на мирные переговоры в октябре-ноябре? Продолжать военную помощь Киеву?" — сказал Келлог.
Ранее полковник США в отставке Даниел Дэвис заявил о провале новой тактики ВСУ против России. По его словам, невозможно достичь тактических целей из-за отсутствия человеческих ресурсов и инфраструктуры, необходимых для успеха. Поэтому, считает Дэвис, разумное решение для Киева — переговоры.
Getty Images / Ercin Erturk / Anadolu Agency