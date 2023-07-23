"Безвыходное положение": Американский генерал назвал причину неминуемого краха ВСУ

Без авиации Вооружённые силы Украины ждёт поражение, ведь, не имея контроля в небе, почти невозможно атаковать. Такое заявление сделал генерал-лейтенант США в отставке Кит Келлог в эфире телеканала Fox News.

По его словам, ни одна армия Запада не пошла бы без воздушной поддержки в контрнаступление. И если успехов у ВСУ не будет, то Киеву придётся сесть за стол переговоров.

"Боюсь, они в безвыходном положении... Если русские продолжат в таком же духе, то мы должны подумать, что будем делать дальше. Соглашаться на мирные переговоры в октябре-ноябре? Продолжать военную помощь Киеву?" — сказал Келлог.