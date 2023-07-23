В США предрекли Украине потерю Одессы или Харькова из-за провала новой тактики ВСУ

Украинская армия изменила тактику на поле боя. Но это всё равно не поможет Киеву и даже грозит потерей ключевых городов страны, считает полковник США в отставке Даниел Дэвис.

В статье для Responsible Statecraft он рассказал, что ВСУ вместо прежнего "истощения" ВС РФ используют небольшие группы пехоты, чтобы проникнуть в российские оборонительные позиции. Эксперт назвал данную тактику провальной, поскольку местность для ведения боя представляет собой равнинную территорию с редкими лесопосадками. По словам автора материала, так как РФ контролирует небо и обладает значительным числом беспилотников, каждый раз, когда бойцы ВСУ выходят на открытое пространство, они сразу же подвергаются артиллерийскому или миномётному обстрелу. Если какая-либо бронетехника движется на открытой местности, она также быстро уничтожается, добавил Дэвис.

По мнению полковника, украинские войска не достигли и не могут достичь ни одной из поставленных тактических целей из-за отсутствия человеческих ресурсов и инфраструктуры, необходимых для успеха. В связи с этим, продолжил Дэвис, самым разумным решением Киева является начало переговоров с Москвой, которые могут сохранить остатки украинских "свободы и территории".

"Даже это не является гарантией успеха, но чем дольше Украина будет медлить с поиском такого решения, тем больше шансов, что Россия продолжит наращивать силы, чтобы начать собственное наступление этим летом или осенью, возможно, захватив даже Харьков или Одессу", — сказал отставной военный.