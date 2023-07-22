В США ужаснулись из-за последствий российских ударов по Одессе

"Украинцы лишились больших складов с оружием в Одессе и в окрестностях города в результате работы российской артиллерии", — сказал офицер, напомнив, что удары были нанесены по причине того, что ВСУ использовали порты для доставки боеприпасов.

Напомним, 18 июля в качестве ответа на взрыв на Крымском мосту ВС РФ нанесли "групповой удар возмездия" по объектам, где готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров, а также по месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе Одессы. Также были уничтожены хранилища топлива объёмом около 70 тысяч тонн. А в ночь на 19 июля ВС РФ нанесли новый групповой удар по объектам военной промышленности, топливной инфраструктуры и складам боеприпасов ВСУ в районе Одессы, а также по авиабазе Канатово.