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Опубликовано 22 июля 2023, 18:43
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В США ужаснулись из-за последствий российских ударов по Одессе

Полковник США Макгрегор: ВСУ потеряли много оружия из-за ударов России по Одессе

В результате российских ударов по складам в Одессе ВС Украины потеряли значительное количество поставленного Западом оружия. Об этом сообщил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своём ютуб-канале.

"Украинцы лишились больших складов с оружием в Одессе и в окрестностях города в результате работы российской артиллерии", — сказал офицер, напомнив, что удары были нанесены по причине того, что ВСУ использовали порты для доставки боеприпасов.

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Напомним, 18 июля в качестве ответа на взрыв на Крымском мосту ВС РФ нанесли "групповой удар возмездия" по объектам, где готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров, а также по месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе Одессы. Также были уничтожены хранилища топлива объёмом около 70 тысяч тонн. А в ночь на 19 июля ВС РФ нанесли новый групповой удар по объектам военной промышленности, топливной инфраструктуры и складам боеприпасов ВСУ в районе Одессы, а также по авиабазе Канатово.

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ТАСС / Лев Федосеев

Лариса Сафронова
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