Удары по Одессе лишили Киев последних шансов на вывоз зерна морем
Политолог Косоруков заявил, что Киев не сможет вывозить зерно без согласия РФ
После того как военные объекты Украины в одесских портах были уничтожены, Киев окончательно потерял любые шансы вывозить зерно морским путём. Об этом сообщил политолог МГУ Артём Косоруков.
"Что касается вывоза (зерна. — Прим. Лайфа) через территориальные воды Румынии и Болгарии, это тоже невозможно, потому что северо-западная акватория Чёрного моря — это зона боевых действий. Через эти воды никакие корабли украинские не пройдут, международные тоже", — объяснил он в беседе с РИАМО.
По словам эксперта, вывоз зерна с Украины морем возможен только с согласия России, а чтобы его получить — Киеву нужно начать переговоры с Москвой и выполнить все её требования. При этом рассчитывать на возобновление зерновой сделки не стоит, она осталась в прошлом. Зерно Украины залёживается на складах из-за отсутствия действующих сухопутных маршрутов доставки в Европу, заметил Косоруков. Он напомнил, что желающих импортировать его в регионе не так и много. Например, Польша, Румыния, Венгрия, Словакия и Болгария будут просить ЕС продлить запрет на импорт украинской пшеницы по требованию своих фермеров.
Зерно из Незалежной, которое может продаваться по низким ценам на европейских рынках, — серьёзная угроза для единства ЕС и экономического процветания стран из его восточной части.
Пока что украинцы не приняли тот факт, что остаются на плаву только благодаря США и Бельгии. Все средства, которые выделяют Киеву на военные действия, придётся возвращать с высокими процентами, а восстановление Незалежной никто не будет брать на себя. Украинскому зерну вполне реально найти замену, да и его качество не очень-то соответствует европейским стандартам из-за обработки пестицидами и нарушений технологий производства, такая продукция в Европе не нужна, подытожил политолог.
Поведение европейских политиков подтверждает слова Косорукова. Так, 19 июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил, что его страна не будет открывать свои границы для украинского зерна после 15 сентября. Польша намерена продлить запрет на импорт, даже если Еврокомиссия не сделает это централизованно.
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