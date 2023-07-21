Удары по Одессе лишили Киев последних шансов на вывоз зерна морем

После того как военные объекты Украины в одесских портах были уничтожены, Киев окончательно потерял любые шансы вывозить зерно морским путём. Об этом сообщил политолог МГУ Артём Косоруков.

"Что касается вывоза (зерна. — Прим. Лайфа) через территориальные воды Румынии и Болгарии, это тоже невозможно, потому что северо-западная акватория Чёрного моря — это зона боевых действий. Через эти воды никакие корабли украинские не пройдут, международные тоже", — объяснил он в беседе с РИАМО.

По словам эксперта, вывоз зерна с Украины морем возможен только с согласия России, а чтобы его получить — Киеву нужно начать переговоры с Москвой и выполнить все её требования. При этом рассчитывать на возобновление зерновой сделки не стоит, она осталась в прошлом. Зерно Украины залёживается на складах из-за отсутствия действующих сухопутных маршрутов доставки в Европу, заметил Косоруков. Он напомнил, что желающих импортировать его в регионе не так и много. Например, Польша, Румыния, Венгрия, Словакия и Болгария будут просить ЕС продлить запрет на импорт украинской пшеницы по требованию своих фермеров.

Зерно из Незалежной, которое может продаваться по низким ценам на европейских рынках, — серьёзная угроза для единства ЕС и экономического процветания стран из его восточной части.

Пока что украинцы не приняли тот факт, что остаются на плаву только благодаря США и Бельгии. Все средства, которые выделяют Киеву на военные действия, придётся возвращать с высокими процентами, а восстановление Незалежной никто не будет брать на себя. Украинскому зерну вполне реально найти замену, да и его качество не очень-то соответствует европейским стандартам из-за обработки пестицидами и нарушений технологий производства, такая продукция в Европе не нужна, подытожил политолог.