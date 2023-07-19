Польша выступила с резким заявлением по украинскому зерну

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил, что его страна не будет открывать свои границы для украинского зерна после 15 сентября. Она намерена продлить запрет на импорт, даже если Еврокомиссия это не сделает централизованно.

"Я хочу прямо сказать: мы не откроем этой границы. Или Еврокомиссия согласится выработать общее решение, которое продлит этот запрет, или мы сделаем это сами", — сказал Моравецкий.

Он также отметил, что Польша не может рисковать дестабилизацией своего рынка. Кроме того, министры сельского хозяйства Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии подписали общую декларацию о продлении запрета на ввоз зерна с Украины с сохранением транзита.