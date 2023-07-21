Медведев диагностировал у Борреля "жестокую словесную диарею" после заявления о зерновой сделке
Медведев призвал Европу выполнить обязательства по зерну или "умерить аппетит"
Европа должна выполнить свои обязательства перед Россией в рамках зерновой сделки или "умерить аппетит", заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя высказывание главы Евродипломатии Жозепа Борреля о зерновой сделке. По словам российского политика, у представителя Евросоюза "жестокая словесная диарея".
"У Борреля жестокая словесная диарея по поводу зерновой сделки. Типа, мы во всём виноваты, морим голодом планету и лишаем мирных укробандеровцев их законного заработка. Надо его самого на строгую диету. Только вода, и всё", — написал он в своём телеграм-канале.
Медведев напомнил, что, когда разговор заходит о поставках вывезенного с Украины зерна в страны Африки, "Боррель и ему подобные засранцы сразу бегут в кусты", однако после прекращения действия соглашений — "караул, голодаем". В конечном счёте, полагает политик, Европе стоит выполнить свои обязательства перед Россией или "умерить аппетит".
"А то этот Боррель и его выкормыши, которые жрут в три горла, ненароком и подохнуть могут, захлебнувшись в своих зловонных испражнениях", — заключил Медведев.
Ранее Жозеп Боррель обвинил Россию в срыве зерновой сделки. По его словам, заявления Москвы о невыполнении перед ней обязательств — "полный нонсенс" и "просто предлог", а прекращение сделки якобы "создаст большие проблемы для значительного числа людей во всём мире".
Напомним, зерновая сделка была заключена между РФ, Турцией, Украиной и ООН 22 июля 2022 года и дважды продлевалась. Соглашение предполагало вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Чёрному морю в рамках гуманитарных коридоров. Всё это время российская часть соглашений игнорировалась, из-за чего 17 июля 2023 года Москва заявила о выходе из сделки. Позднее Минобороны предупредило, что все следующие в украинские порты суда будут расцениваться как потенциальные перевозчики военных грузов.
ТАСС / Екатерина Штукина