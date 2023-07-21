Медведев диагностировал у Борреля "жестокую словесную диарею" после заявления о зерновой сделке

Европа должна выполнить свои обязательства перед Россией в рамках зерновой сделки или "умерить аппетит", заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя высказывание главы Евродипломатии Жозепа Борреля о зерновой сделке. По словам российского политика, у представителя Евросоюза "жестокая словесная диарея".

"У Борреля жестокая словесная диарея по поводу зерновой сделки. Типа, мы во всём виноваты, морим голодом планету и лишаем мирных укробандеровцев их законного заработка. Надо его самого на строгую диету. Только вода, и всё", — написал он в своём телеграм-канале.

Медведев напомнил, что, когда разговор заходит о поставках вывезенного с Украины зерна в страны Африки, "Боррель и ему подобные засранцы сразу бегут в кусты", однако после прекращения действия соглашений — "караул, голодаем". В конечном счёте, полагает политик, Европе стоит выполнить свои обязательства перед Россией или "умерить аппетит".

"А то этот Боррель и его выкормыши, которые жрут в три горла, ненароком и подохнуть могут, захлебнувшись в своих зловонных испражнениях", — заключил Медведев.