Песков объявил о прекращении зерновой сделки

Договорённости по зерновой сделке фактически уже прекращены, она остановлена, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Как сказал уже ранее президент, истекает срок 17 июля. К сожалению, часть, касающаяся России в этой черноморской договорённости, не выполнена до сих пор. Поэтому её действие прекращается", — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

При этом Песков подчеркнул, что российская сторона незамедлительно вернётся к сделке как только касающиеся её договорённости будут выполнены.