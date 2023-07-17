Песков объявил о прекращении зерновой сделки
Договорённости по зерновой сделке фактически уже прекращены, она остановлена, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Как сказал уже ранее президент, истекает срок 17 июля. К сожалению, часть, касающаяся России в этой черноморской договорённости, не выполнена до сих пор. Поэтому её действие прекращается", — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.
При этом Песков подчеркнул, что российская сторона незамедлительно вернётся к сделке как только касающиеся её договорённости будут выполнены.
Напомним, зерновую сделку заключили Россия, Украина, Турция и ООН 22 июля 2022 года, два раза договор продлевался. Соглашение предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Чёрному морю в рамках гуманитарных коридоров. При этом РФ не раз говорила о риске выхода из сделки из-за игнорирования российской части документа. Президент Владимир Путин подчёркивал, что Киев использует зерновые коридоры для запуска морских беспилотников. На этой неделе глава государства объяснил, может ли Москва продлить зерновую сделку, срок действия которой истекает 17 июля.
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