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13 июля, 16:23
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"Хватит, в конце концов": Путин объяснил, может ли РФ продлить зерновую сделку

Путин: Россия продлит зерновую сделку, когда будут выполнены данные нам обещания

Ни один пункт зерновой сделки, касающийся интересов России, так и не был выполнен, поэтому Москва не исключает возможности приостановки участия в договорённостях до того момента, пока данные РФ обещания не будут выполнены. Об этом заявил президент Владимир Путин.

"Ничего не было сделано (в рамках зерновой сделки. — Прим. Лайфа) — это игра в одни ворота. Ни одного пункта, связанного с интересами РФ, не исполнено. Несмотря на это, мы по доброй воле многократно продлевали эту сделку. Хватит, в конце концов", — подчеркнул глава государства в беседе с журналистами.

Путин добавил, что Россия может приостановить участие в зерновой сделке, а вернуться к исполнению документа сможет тогда, когда будут выполнены данные нам обещания.

"Пусть сначала исполнят обещание, и мы сразу снова присоединимся к сделке", отметил президент.

Путин также напомнил, что только 3% зерна в рамках договорённостей пошли в беднейшие страны, всё остальное — в "сытые европейские страны".

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Лайф напоминает, что зерновая сделка была заключена между Россией, Украиной, Турцией и ООН 22 июля 2022 года и два раза продлевалась. Договор предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Чёрному морю в рамках гумкоридоров. При этом Москва не раз говорила о риске выхода из сделки из-за игнорирования российской части документа. Президент РФ Владимир Путин напоминал также, что Киев использует зерновые коридоры для запуска морских беспилотников.

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LIFE/Павел Баранов

Александра Вишнякова
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