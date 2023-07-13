"Хватит, в конце концов": Путин объяснил, может ли РФ продлить зерновую сделку
Путин: Россия продлит зерновую сделку, когда будут выполнены данные нам обещания
Ни один пункт зерновой сделки, касающийся интересов России, так и не был выполнен, поэтому Москва не исключает возможности приостановки участия в договорённостях до того момента, пока данные РФ обещания не будут выполнены. Об этом заявил президент Владимир Путин.
"Ничего не было сделано (в рамках зерновой сделки. — Прим. Лайфа) — это игра в одни ворота. Ни одного пункта, связанного с интересами РФ, не исполнено. Несмотря на это, мы по доброй воле многократно продлевали эту сделку. Хватит, в конце концов", — подчеркнул глава государства в беседе с журналистами.
Путин добавил, что Россия может приостановить участие в зерновой сделке, а вернуться к исполнению документа сможет тогда, когда будут выполнены данные нам обещания.
"Пусть сначала исполнят обещание, и мы сразу снова присоединимся к сделке", — отметил президент.
Путин также напомнил, что только 3% зерна в рамках договорённостей пошли в беднейшие страны, всё остальное — в "сытые европейские страны".
Лайф напоминает, что зерновая сделка была заключена между Россией, Украиной, Турцией и ООН 22 июля 2022 года и два раза продлевалась. Договор предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Чёрному морю в рамках гумкоридоров. При этом Москва не раз говорила о риске выхода из сделки из-за игнорирования российской части документа. Президент РФ Владимир Путин напоминал также, что Киев использует зерновые коридоры для запуска морских беспилотников.
LIFE/Павел Баранов