Генсек ООН направил Путину письмо о зерновой сделке
Офис Гутерриша: Генсек ООН направил Путину письмо по зерновой сделке
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил российскому президенту Владимиру Путину письмо с предложениями по продлению зерновой сделки, сообщил журналистам его представитель Стефан Дюжаррик.
"Генсек направил вчера письмо Путину, в котором излагается предложение, направленное на улучшение выполнения меморандума о взаимопонимании ради того, чтобы сохранить черноморскую инициативу", — сказал он в ходе брифинга.
Дюжаррик добавил, что письмо затрагивает предложения по расчёту через Россельхозбанк.
Напомним, зерновая сделка была заключена между Россией, Украиной, Турцией и ООН 22 июля 2022 года и два раза продлевалась. Договор предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Чёрному морю в рамках гумкоридоров. При этом Москва не раз говорила о риске выхода из сделки из-за игнорирования российской части документа. Так, глава МИД РФ Сергей Лавров подчёркивал, что ни один из "российских" пунктов так и не был выполнен. А президент РФ Владимир Путин напоминал, что Киев использует зерновые коридоры для запуска морских беспилотников. Срок сделки истекает 17 июля.