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12 июля, 16:40

Генсек ООН направил Путину письмо о зерновой сделке

Офис Гутерриша: Генсек ООН направил Путину письмо по зерновой сделке

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил российскому президенту Владимиру Путину письмо с предложениями по продлению зерновой сделки, сообщил журналистам его представитель Стефан Дюжаррик.

"Генсек направил вчера письмо Путину, в котором излагается предложение, направленное на улучшение выполнения меморандума о взаимопонимании ради того, чтобы сохранить черноморскую инициативу", — сказал он в ходе брифинга.

Дюжаррик добавил, что письмо затрагивает предложения по расчёту через Россельхозбанк.

Эрдоган заявил, что Путин высказал ряд предложений по зерновой сделке

Эрдоган заявил, что Путин высказал ряд предложений по зерновой сделке

Напомним, зерновая сделка была заключена между Россией, Украиной, Турцией и ООН 22 июля 2022 года и два раза продлевалась. Договор предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Чёрному морю в рамках гумкоридоров. При этом Москва не раз говорила о риске выхода из сделки из-за игнорирования российской части документа. Так, глава МИД РФ Сергей Лавров подчёркивал, что ни один из "российских" пунктов так и не был выполнен. А президент РФ Владимир Путин напоминал, что Киев использует зерновые коридоры для запуска морских беспилотников. Срок сделки истекает 17 июля.

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Кremlin.ru

Наталья Исакова
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