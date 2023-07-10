"Неимоверные" усилия ООН по зерновой сделке принесли ноль результата, заявил Лавров
Лавров назвал безрезультатными усилия ООН по российской части зерновой сделки
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает безрезультатными усилия ООН по выполнению российской части стамбульской зерновой сделки. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам шестого раунда стратегического диалога ССАГПЗ (Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива) – Россия.
"Что касается российской части этого пакета (зерновой сделки. — Прим. Лайфа), то она вообще не выполнялась ни в одном из своих пунктов," — подчеркнул Лавров.
По словам дипломата, Москва уже на протяжении долгих месяцев слышит от представителей секретариата ООН, генсека и его заместителей, которым поручено этим заниматься, что с их стороны прилагаются неимоверные усилия. Однако они не принесли вообще никакого результата, указал глава МИД РФ.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что рассчитывает обсудить зерновую сделку с президентом России Владимиром Путиным. Он выразил надежду, что получится продлить соглашение как минимум на три месяца. Однако это было ещё до того, как Турция передала Украине главарей "Азова"* вопреки договорённостям.
Лайф напоминает, что зерновая сделка была заключена между Россией, Украиной, Турцией и ООН 22 июля 2022 года. Договор предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Чёрному морю в рамках гумкоридоров. В начале 2023 года он был продлён до 18 мая, а после — до 17 июля. При этом Москва не раз говорила о риске выхода из сделки из-за неисполнения её российской части. Об этом заявлял президент РФ Владимир Путин, глава государства обвинил Киев в использовании зерновых коридоров для запуска морских беспилотников. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев также считает, что в нынешнем виде сделка совсем не нужна.
* Запрещённая в России террористическая организация.