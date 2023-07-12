Эрдоган заявил, что Путин высказал ряд предложений по зерновой сделке

Президент РФ Владимир Путин высказал ряд предложений по зерновой сделке, которые сейчас обсуждаются. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы обсуждали вопрос о продлении зерновой сделки с Зеленским. Он выступает за её продление. Со стороны Путина были высказаны некоторые предложения по этой теме. Данные предложения обсуждаются", — сказал Эрдоган журналистам на полях саммита НАТО.