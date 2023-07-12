Эрдоган заявил, что Путин высказал ряд предложений по зерновой сделке
Президент РФ Владимир Путин высказал ряд предложений по зерновой сделке, которые сейчас обсуждаются. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
"Мы обсуждали вопрос о продлении зерновой сделки с Зеленским. Он выступает за её продление. Со стороны Путина были высказаны некоторые предложения по этой теме. Данные предложения обсуждаются", — сказал Эрдоган журналистам на полях саммита НАТО.
Турецкий президент также привёл статистику, что за время действия договорённостей на мировые рынки было доставлено 33 млн тонн продовольствия, не уточнив, в какие именно страны это продовольствие попало.
Лайф напоминает, что зерновая сделка была заключена между Россией, Украиной, Турцией и ООН 22 июля 2022 года и два раза продлевалась. Договор предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Чёрному морю в рамках гумкоридоров. При этом Москва не раз говорила о риске выхода из сделки из-за игнорирования российской части документа. Так, глава МИД РФ Сергей Лавров подчёркивал, что ни один из "российских" пунктов так и не был выполнен. А президент РФ Владимир Путин напоминал, что Киев использует зерновые коридоры для запуска морских беспилотников.
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