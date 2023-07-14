Песков: Опасения экспертов насчёт запрета смены пола чрезмерны
Опасения некоторых экспертов насчёт закона о запрете смены пола чрезмерны, Госдума прорабатывала данный вопрос. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию газеты "Коммерсант".
"Все эти обращения были экспертно проработаны в Думе. И на эти вопросы были даны ответы. Поэтому в данном случае какие-то опасения, наверное, чрезмерны. Там все оговорки сделаны", — сказал он.
Напомним, газета "Коммерсант" писала, что перед вторым чтением вышеназванного законопроекта на него написали критический отзыв юристы и врачи, работающие с трансгендерами. По их мнению, "предложенные поправки нарушают право на жизнь и медпомощь". Эксперты попросили снять документ с рассмотрения.
Законопроект о запрете операций по смене пола в России был внесён в Госдуму в конце мая, его авторами стали почти 400 депутатов. В Минздраве просили доработать документ: по словам замглавы ведомства Олега Салагая, такие процедуры должны быть доступны для людей с соответствующими заболеваниями. Позднее, 11 июля, Госдума одобрила поправку об аннулировании брака при смене пола супругом. А сегодня, 14 июля, документ приняли в третьем чтении. По словам депутата Алексея Куринного, российских врачей могут начать наказывать за проведение таких операций.
ТАСС / Сергей Бобылев