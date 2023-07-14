Песков: Опасения экспертов насчёт запрета смены пола чрезмерны

Опасения некоторых экспертов насчёт закона о запрете смены пола чрезмерны, Госдума прорабатывала данный вопрос. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию газеты "Коммерсант".

"Все эти обращения были экспертно проработаны в Думе. И на эти вопросы были даны ответы. Поэтому в данном случае какие-то опасения, наверное, чрезмерны. Там все оговорки сделаны", — сказал он.