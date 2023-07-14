В России за операции по смене пола могут ввести наказание для врачей

"Пока ответственность не предусмотрена — ни административная, ни уголовная, но я думаю, что в ближайшее время, скорее всего, появится. Я не знаю, может, диплома будут лишать за подобные дела. Понятно, что это не сажать на десять лет", — рассказал Куринный.