В России за операции по смене пола могут ввести наказание для врачей
Депутат Куринный: Для врачей появится ответственность за операции по смене пола
Замглавы Комитета Госдумы по охране здоровья кандидат медицинских наук и хирург Алексей Куринный раскрыл Лайфу подробности закона о запрете операций по смене пола.
Депутат Алексей Куринный раскрыл Лайфу детали закона о запрете смены пола. Видео © LIFE
"Пока ответственность не предусмотрена — ни административная, ни уголовная, но я думаю, что в ближайшее время, скорее всего, появится. Я не знаю, может, диплома будут лишать за подобные дела. Понятно, что это не сажать на десять лет", — рассказал Куринный.
По его словам, необходимо придумать такое наказание, чтобы врачи сразу понимали все риски организации проведения подобных операций.
Напомним, законопроект о запрете операций по смене пола внесли в Госдуму ещё в конце мая. Его авторами стали почти 400 депутатов. 14 июня документ был принят в I чтении. При этом в Минздраве заявили о необходимости доработать документ. Как отметил замглавы ведомства Олег Салагай, такие операции должны быть доступны гражданам с соответствующими заболеваниями. 11 июля в Госдуме одобрили поправку об аннулировании брака при смене пола супругом. А сегодня ГД в III чтении приняла закон о запрете подобных операций.
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