В России могут ввести правило аннулирования брака при смене пола одним из супругов

Комитет Государственной думы по здоровью поддержал поправку, согласно которой предлагается аннулировать брак из-за того, что один из супругов сменил пол в паспорте.

Как сообщает РИА "Новости", в документе говорится, что при изменении пола одним из супругов в запись акта гражданского состояния будет внесена соответствующая пометка. Эти изменения вносятся в статью 16 Семейного кодекса, где излагаются условия прекращения брака.

Также депутаты поддержали поправку о запрете на усыновление детей при смене пола и предложение, согласно которому будет запрещено делать операции и принимать препараты, направленные на смену пола.