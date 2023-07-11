В России могут ввести правило аннулирования брака при смене пола одним из супругов
Комитет ГД поддержал поправку об аннулировании брака при смене пола супругом
Комитет Государственной думы по здоровью поддержал поправку, согласно которой предлагается аннулировать брак из-за того, что один из супругов сменил пол в паспорте.
Как сообщает РИА "Новости", в документе говорится, что при изменении пола одним из супругов в запись акта гражданского состояния будет внесена соответствующая пометка. Эти изменения вносятся в статью 16 Семейного кодекса, где излагаются условия прекращения брака.
Также депутаты поддержали поправку о запрете на усыновление детей при смене пола и предложение, согласно которому будет запрещено делать операции и принимать препараты, направленные на смену пола.
Напомним, в конце мая в Госдуму внесли законопроект о запрете операций по смене пола, авторами которого стали почти 400 депутатов. 14 июня он был принят в I чтении. При этом в Минздраве предложили доработать документ, отметив, что операции по смене пола должны быть доступны гражданам с соответствующими заболеваниями.
ТАСС / Михаил Терещенко