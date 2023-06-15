Милонов назвал операции по смене пола членовредительством и мракобесием

Законопроект о запрете операций по смене пола был принят Госдумой в I чтении. Поправки в законодательство прокомментировал телеканалу "360" депутат Госдумы Виталий Милонов.

"Это же полное мракобесие! Пол невозможно поменять, можно поменять внешность, напичкать человека ядами, гормонами. Он может стать похожим на крокодила, но при этом он не станет крокодилом", — заметил он.

По словам Милонова, есть определённые установочные данные, которые нельзя менять: мужские имена на женские или дату рождения (за исключением особых случаев, например при усыновлении). Парламентарий напомнил, что законопроект продвигали аж несколько лет: было некое лобби представителей "либеральных ценностей", но они все уехали в 2022 году.

"За это сумасшедшие платят огромные деньги. Естественно, поэтому они [медики] отстаивают своё право на заработки. Для медицины это исключительно коммерческая история, нет никаких научных оправданий", — сказал Милонов.

Однако есть такое заболевание — гермофродитизм (редкая генетическая мутация, когда у человека присутствуют и женские, и мужские первичные половые признаки). Здесь проведение операции гуманно, в остальных же случаях хирургическое вмешательство нарушает клятву Гиппократа и закон об оказании медицинских услуг, так как выполняется без показаний, подчеркнул Милонов.

"Она является членовредительской операцией, калечащей. Эта операция будет противоречить медицинским стандартам, поэтому все эти операции будут признаны вне закона. Любой [проводящий её] доктор будет подлежать наказанию, это то же самое, что взять и отрезать руку человеку", — заключил депутат.