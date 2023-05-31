Хирург Шестаков назвал нонсенсом смену пола в России по медицинским показаниям

В России крайне редко проводят операции по смене пола. Об этом в беседе с телеканалом "360" рассказал врач-хирург из Первого МГМУ имени Сеченова Андрей Шестаков.

Говоря о такого рода операциях для лечения врождённых аномалий у детей, он подчеркнул, что данный вопрос является довольно сложным, так как современная медицина не может однозначно определить природу генетических нарушений.

"Непонятно, насколько тонкие биохимические процессы проходят в организме. <…> К сожалению, мы не можем это определять. Смена пола по медицинским показаниям — это нонсенс", — подчеркнул медик.

Шестаков убеждён, что в большинстве случаев желающие сменить пол таким образом лишь хотят привлечь к себе внимание. Именно таким образом молодые люди ищут себя в новом статусе, считает он.