Хирург Шестаков назвал нонсенсом смену пола в России по медицинским показаниям
Хирург Шестаков: В России крайне редко проводят операции по смене пола
В России крайне редко проводят операции по смене пола. Об этом в беседе с телеканалом "360" рассказал врач-хирург из Первого МГМУ имени Сеченова Андрей Шестаков.
Говоря о такого рода операциях для лечения врождённых аномалий у детей, он подчеркнул, что данный вопрос является довольно сложным, так как современная медицина не может однозначно определить природу генетических нарушений.
"Непонятно, насколько тонкие биохимические процессы проходят в организме. <…> К сожалению, мы не можем это определять. Смена пола по медицинским показаниям — это нонсенс", — подчеркнул медик.
Шестаков убеждён, что в большинстве случаев желающие сменить пол таким образом лишь хотят привлечь к себе внимание. Именно таким образом молодые люди ищут себя в новом статусе, считает он.
Напомним, накануне в Госдуму внесли законопроект о запрете операций по смене пола. Там упомянуто одно исключение: вмешательство разрешат для лечения врождённых аномалий у детей.
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