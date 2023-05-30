В Госдуму внесли законопроект о запрете операций по смене пола. Там упомянуто одно исключение — случаи лечения врождённых аномалий у детей. Об этом сообщил вице-спикер нижней палаты парламента Пётр Толстой.

"Вместе с коллегами-депутатами от всех фракций ГД внесли проект закона, устанавливающего полный запрет на осуществление медицинских вмешательств, направленных на смену пола, а также исключающего государственную регистрацию смены пола без операций. Его авторами стали почти 400 парламентариев", — написал он в своём телеграм-канале.

Законопроект также вводит запрет для органов ЗАГС вносить изменения в документы гражданина на основании предоставленных справок о смене пола, выданных медучреждениями. Соответствующие поправки вносятся в федеральные законы "Об охране здоровья" и "Об актах гражданского состояния".