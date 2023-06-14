Минздрав предложил доработать законопроект о смене пола ко второму чтению

Минздрав России предложил доработать законопроект о запрете операций по смене пола ко второму чтению, сообщил замглавы ведомства Олег Салагай. Там считают, что такие процедуры должны быть доступны лицам с соответствующими заболеваниями.

"Мы считаем также необходимым учесть важность сохранения доступности медицинской помощи для тех граждан, у которых существуют соответствующие заболевания. Поэтому при работе по законопроекту ко II чтению мы можем обсудить некоторые дополнительные поправки, которые, по нашему мнению, могли бы такого рода обеспокоенность учесть", — сказал он.