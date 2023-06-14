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Опубликовано 14 июня 2023, 10:49

Минздрав предложил доработать законопроект о смене пола ко второму чтению

Минздрав России предложил доработать законопроект о запрете операций по смене пола ко второму чтению, сообщил замглавы ведомства Олег Салагай. Там считают, что такие процедуры должны быть доступны лицам с соответствующими заболеваниями.

"Мы считаем также необходимым учесть важность сохранения доступности медицинской помощи для тех граждан, у которых существуют соответствующие заболевания. Поэтому при работе по законопроекту ко II чтению мы можем обсудить некоторые дополнительные поправки, которые, по нашему мнению, могли бы такого рода обеспокоенность учесть", сказал он.

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Напомним, почти 400 депутатов Госдумы внесли законопроект о запрете операций по смене пола в России. Исключение в документе обозначено одно — случаи лечения врождённых аномалий у детей. Также законопроект запрещает органам ЗАГС вносить изменения в документы граждан на основании предоставленных справок о проведении таких вмешательств.

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ТАСС / Екатерина Кузьмина

Матвей Константинов
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