Минздрав предложил доработать законопроект о смене пола ко второму чтению
Минздрав России предложил доработать законопроект о запрете операций по смене пола ко второму чтению, сообщил замглавы ведомства Олег Салагай. Там считают, что такие процедуры должны быть доступны лицам с соответствующими заболеваниями.
"Мы считаем также необходимым учесть важность сохранения доступности медицинской помощи для тех граждан, у которых существуют соответствующие заболевания. Поэтому при работе по законопроекту ко II чтению мы можем обсудить некоторые дополнительные поправки, которые, по нашему мнению, могли бы такого рода обеспокоенность учесть", — сказал он.
Напомним, почти 400 депутатов Госдумы внесли законопроект о запрете операций по смене пола в России. Исключение в документе обозначено одно — случаи лечения врождённых аномалий у детей. Также законопроект запрещает органам ЗАГС вносить изменения в документы граждан на основании предоставленных справок о проведении таких вмешательств.
ТАСС / Екатерина Кузьмина