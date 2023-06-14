Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете операций по смене пола. Согласно документу, предлагается дополнить закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" положением, запрещающим "осуществление медицинских вмешательств, направленных на смену пола человека", а также формирование первичных или вторичных половых признаков.

Исключением для проведения вмешательства являются врождённые аномалии формирования пола у детей, при которых решение об операции должна вынести "врачебная комиссия федерального государственного учреждения здравоохранения". Перечень таких отклонений позже утвердит правительство.

Кроме того, органам ЗАГС запретят вносить изменения в документы граждан на основании предоставленных справок о проведённой операции. Существующую сегодня норму закона "Об актах гражданского состояния", позволяющую это, предлагается признать недействительной.