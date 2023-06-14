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Опубликовано 14 июня 2023, 17:27

Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете операций по смене пола

Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете операций по смене пола. Согласно документу, предлагается дополнить закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" положением, запрещающим "осуществление медицинских вмешательств, направленных на смену пола человека", а также формирование первичных или вторичных половых признаков.

Исключением для проведения вмешательства являются врождённые аномалии формирования пола у детей, при которых решение об операции должна вынести "врачебная комиссия федерального государственного учреждения здравоохранения". Перечень таких отклонений позже утвердит правительство.

Кроме того, органам ЗАГС запретят вносить изменения в документы граждан на основании предоставленных справок о проведённой операции. Существующую сегодня норму закона "Об актах гражданского состояния", позволяющую это, предлагается признать недействительной.

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Напомним, соответствующий законопроект внесли почти 400 депутатов Госдумы. В Минздраве предложили доработать документ ко второму чтению. Там считают, что операции по смене пола должны быть доступны гражданам с соответствующими заболеваниями.

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Матвей Константинов
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