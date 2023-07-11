В больницах Югры начнут лечить от гомосексуализма

В больницах Ханты-Мансийского автономного округа начнут лечить от гомосексуализма. Первый кабинет врача-сексолога откроется в Сургуте, а потом специалиста можно будет посетить и в других медучреждениях региона, сообщает Ura.ru со ссылкой на окружной Департамент здравоохранения.

"Рекомендованные штатные нормативы кабинета врача-сексолога рассчитаны: одна должность на 250 тысяч взрослого населения. В 2024 году запланировано открыть кабинет врача-сексолога в БУ "Сургутская клиническая психоневрологическая больница", — говорится в сообщении.

Эти меры связаны с приказом Минздрава РФ от 14 октября 2022 года "Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения". Согласно сообщению Депздрава, сексологи в том числе должны будут оказывать первичную медико-санитарную помощь лицам, которые страдают психическими расстройствами, связанными с половым развитием и ориентацией, а также с половой идентификацией и сексуальными предпочтениями. Причём приказ Минздрава предусматривает применение к пациентам и принудительных мер, пишет портал.

По мере подготовки специалистов кабинеты сексолога будут появляться и в других городах ХМАО на базе психоневрологических больниц. Врачи регулярно проходят допобучение в рамках непрерывного медобразования, добавили в департаменте.