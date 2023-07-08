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Регион
Опубликовано 8 июля 2023, 11:08
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Володин поздравил россиян с Днём семьи новостями о законе по запрету смены пола

Володин: Голосование по закону о запрете смены пола пройдёт в июле

Голосование по закону о запрете смены пола пройдёт в Госдуме уже в этом месяце. Об этом 8 июля, в День семьи, любви и верности, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.

Депутат поздравил всех россиян с праздником, отметив, что счастливая семья, построенная на взаимном уважении и любви, — это надёжная опора и поддержка для любого человека, которая дарит радость, даёт силы, помогает идти вперёд, преодолевая трудности.

"Традиционные семейные ценности важны для каждого из нас. Вчера президент Чехии [Петр Павел] заявил, что "если, не дай бог, победит Россия — все западные ценности будут уничтожены". Одним словом, озвучил, что замышляют Вашингтон и Брюссель", — написал он в телеграм-канале.

Володин пояснил, что западные власти хотят навязать чуждые нашей стране псевдоценности и разрушить идентичность русского народа, подчеркнув, что все их планы обречены на провал.

"Три года назад граждане России проголосовали за Конституцию, которая защищает "институт брака как союз мужчины и женщины". Год назад были приняты законы о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, ЛГБТ, педофилии. В течение июля примем решение о запрете смены пола", — добавил спикер ГД.

Милонов назвал операции по смене пола членовредительством и мракобесием
Милонов назвал операции по смене пола членовредительством и мракобесием

В конце мая в Госдуму внесли законопроект о запрете операций по смене пола, авторами которого стали почти 400 депутатов. 14 июня он был принят в I чтении. При этом в Минздраве предложили доработать документ, отметив, что операции по смене пола должны быть доступны гражданам с соответствующими заболеваниями.

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ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ / Марат Абулхатин

Николь Вербер
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