Володин поздравил россиян с Днём семьи новостями о законе по запрету смены пола

Голосование по закону о запрете смены пола пройдёт в Госдуме уже в этом месяце. Об этом 8 июля, в День семьи, любви и верности, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.

Депутат поздравил всех россиян с праздником, отметив, что счастливая семья, построенная на взаимном уважении и любви, — это надёжная опора и поддержка для любого человека, которая дарит радость, даёт силы, помогает идти вперёд, преодолевая трудности.

"Традиционные семейные ценности важны для каждого из нас. Вчера президент Чехии [Петр Павел] заявил, что "если, не дай бог, победит Россия — все западные ценности будут уничтожены". Одним словом, озвучил, что замышляют Вашингтон и Брюссель", — написал он в телеграм-канале.

Володин пояснил, что западные власти хотят навязать чуждые нашей стране псевдоценности и разрушить идентичность русского народа, подчеркнув, что все их планы обречены на провал.

"Три года назад граждане России проголосовали за Конституцию, которая защищает "институт брака как союз мужчины и женщины". Год назад были приняты законы о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, ЛГБТ, педофилии. В течение июля примем решение о запрете смены пола", — добавил спикер ГД.