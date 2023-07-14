Госдума в окончательном чтении приняла закон о запрете смены пола в России
Депутаты Госдумы в окончательном чтении приняли закон о запрете смены пола в России. За проголосовали 386 парламентариев, против — ни одного.
Как писал Лайф, новый закон не будет затрагивать медицинские вмешательства, направленные на лечение врождённых аномалий и пороков развития, генетических и эндокринных заболеваний, которые связаны с нарушением формирования половых органов у детей.
Накануне документ был принят Госдумой во втором чтении. При этом также была принята поправка об обязательном расторжении брака в случае, если выяснится, что хотя бы один из супругов сменил пол.
VK / Государственная дума / Наташа Кравченко