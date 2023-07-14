Госдума в окончательном чтении приняла закон о запрете смены пола в России

Депутаты Госдумы в окончательном чтении приняли закон о запрете смены пола в России. За проголосовали 386 парламентариев, против — ни одного.

Как писал Лайф, новый закон не будет затрагивать медицинские вмешательства, направленные на лечение врождённых аномалий и пороков развития, генетических и эндокринных заболеваний, которые связаны с нарушением формирования половых органов у детей.