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14 июля, 07:32

Госдума в окончательном чтении приняла закон о запрете смены пола в России

Депутаты Госдумы в окончательном чтении приняли закон о запрете смены пола в России. За проголосовали 386 парламентариев, против — ни одного.

Как писал Лайф, новый закон не будет затрагивать медицинские вмешательства, направленные на лечение врождённых аномалий и пороков развития, генетических и эндокринных заболеваний, которые связаны с нарушением формирования половых органов у детей.

Накануне документ был принят Госдумой во втором чтении. При этом также была принята поправка об обязательном расторжении брака в случае, если выяснится, что хотя бы один из супругов сменил пол.

Милонов назвал операции по смене пола членовредительством и мракобесием

Милонов назвал операции по смене пола членовредительством и мракобесием

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VK / Государственная дума / Наташа Кравченко

Максим Плетнёв
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