ГД во II чтении приняла закон о запрете на смену пола и расторжении брака на фоне такой операции
ГД приняла проект закона о запрете на смену пола и поправку о расторжении брака
Государственная дума приняла во втором чтении законопроект о введении в России запрета на медицинские вмешательства, направленные на смену пола человека. Документ обнародован на сайте нижней палаты парламента.
Новая статья вносится в закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Документ предусматривает также запрет на применение лекарств, направленных на смену пола. Однако закон не касается медвмешательств для лечения врождённых аномалий и пороков развития, генетических и эндокринных заболеваний, которые связаны с нарушением формирования половых органов у детей.
Вместе с тем нижняя палата парламента в ходе пленарного заседания приняла поправку о расторжении брака в случае смены пола одним из супругов. Эта норма добавляется в статью 16 Семейного кодекса РФ, в которой названы основания для развода.
"Брак аннулируется во всех случаях, когда выясняется, что супруг или оба сменили пол", — пояснил зампред Комитета по охране здоровья Сергей Леонов.
В конце мая в Госдуму внесли законопроект о запрете операций по смене пола, авторами которого стали почти 400 депутатов. 14 июня он был принят в I чтении. При этом в Минздраве предложили доработать документ, отметив, что операции по смене пола должны быть доступны гражданам с соответствующими заболеваниями. А 11 июля Комитет ГД поддержал поправку об аннулировании брака при смене пола супругом.
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