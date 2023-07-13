Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 13 июля 2023, 13:49

ГД во II чтении приняла закон о запрете на смену пола и расторжении брака на фоне такой операции

ГД приняла проект закона о запрете на смену пола и поправку о расторжении брака

Государственная дума приняла во втором чтении законопроект о введении в России запрета на медицинские вмешательства, направленные на смену пола человека. Документ обнародован на сайте нижней палаты парламента.

Новая статья вносится в закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Документ предусматривает также запрет на применение лекарств, направленных на смену пола. Однако закон не касается медвмешательств для лечения врождённых аномалий и пороков развития, генетических и эндокринных заболеваний, которые связаны с нарушением формирования половых органов у детей.

Вместе с тем нижняя палата парламента в ходе пленарного заседания приняла поправку о расторжении брака в случае смены пола одним из супругов. Эта норма добавляется в статью 16 Семейного кодекса РФ, в которой названы основания для развода.

"Брак аннулируется во всех случаях, когда выясняется, что супруг или оба сменили пол", — пояснил зампред Комитета по охране здоровья Сергей Леонов.

Милонов назвал операции по смене пола членовредительством и мракобесием
Милонов назвал операции по смене пола членовредительством и мракобесием

В конце мая в Госдуму внесли законопроект о запрете операций по смене пола, авторами которого стали почти 400 депутатов. 14 июня он был принят в I чтении. При этом в Минздраве предложили доработать документ, отметив, что операции по смене пола должны быть доступны гражданам с соответствующими заболеваниями. А 11 июля Комитет ГД поддержал поправку об аннулировании брака при смене пола супругом.

BannerImage

Shutterstock

Евгения Колесникова
  • Новости
  • Госдума
  • Политика России
  • Политика
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar