ГД во II чтении приняла закон о запрете на смену пола и расторжении брака на фоне такой операции

Государственная дума приняла во втором чтении законопроект о введении в России запрета на медицинские вмешательства, направленные на смену пола человека. Документ обнародован на сайте нижней палаты парламента.

Новая статья вносится в закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Документ предусматривает также запрет на применение лекарств, направленных на смену пола. Однако закон не касается медвмешательств для лечения врождённых аномалий и пороков развития, генетических и эндокринных заболеваний, которые связаны с нарушением формирования половых органов у детей.

Вместе с тем нижняя палата парламента в ходе пленарного заседания приняла поправку о расторжении брака в случае смены пола одним из супругов. Эта норма добавляется в статью 16 Семейного кодекса РФ, в которой названы основания для развода.