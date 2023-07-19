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Опубликовано 19 июля 2023, 15:08
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Россия частично закрыла Чёрное море и сделала предупреждение тем, кто ослушается

Минобороны будет считать суда, идущие в порты Украины, военными объектами

Министерство обороны России заявило, что ряд районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Чёрного моря временно опасны для судоходства. Оборонное ведомство распространило такое сообщение на фоне прекращения зерновой сделки.

"Ряд морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Чёрного моря объявлены временно опасными для судоходства. Соответствующие информационные предупреждения об отзыве гарантий безопасности мореплавателям изданы в установленном порядке", — говорится в сообщении Минобороны.

Более того, Россия теперь из-за прекращения зерновой сделки с полуночи 20 июля по московскому времени изменит отношение к следующим в порты Украины судам. Они "будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения". А страны, под чьим флагом эти суда ходят, "будут считаться вовлечёнными в украинский конфликт на стороне Киева".

Киев предложил новый маршрут поставок после выхода России из зерновой сделки
Киев предложил новый маршрут поставок после выхода России из зерновой сделки

Лайф сообщал, что 17 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков официально объявил о том, что зерновая сделка остановлена из-за полного игнорирования российской части документа. В МИД уточнили, что он прекращает своё функционирование с 18 июля и Россия отзывает гарантии безопасности в черноморском коридоре. Тем временем на Украине заявили, что хотят использовать этот коридор для поставок зерна даже после разрыва договорённостей.

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ТАСС / Владимир Смирнов

Андрей Григорьев
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