Россия частично закрыла Чёрное море и сделала предупреждение тем, кто ослушается

Министерство обороны России заявило, что ряд районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Чёрного моря временно опасны для судоходства. Оборонное ведомство распространило такое сообщение на фоне прекращения зерновой сделки.

"Ряд морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Чёрного моря объявлены временно опасными для судоходства. Соответствующие информационные предупреждения об отзыве гарантий безопасности мореплавателям изданы в установленном порядке", — говорится в сообщении Минобороны.

Более того, Россия теперь из-за прекращения зерновой сделки с полуночи 20 июля по московскому времени изменит отношение к следующим в порты Украины судам. Они "будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения". А страны, под чьим флагом эти суда ходят, "будут считаться вовлечёнными в украинский конфликт на стороне Киева".