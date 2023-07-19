Россия частично закрыла Чёрное море и сделала предупреждение тем, кто ослушается
Минобороны будет считать суда, идущие в порты Украины, военными объектами
Министерство обороны России заявило, что ряд районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Чёрного моря временно опасны для судоходства. Оборонное ведомство распространило такое сообщение на фоне прекращения зерновой сделки.
"Ряд морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Чёрного моря объявлены временно опасными для судоходства. Соответствующие информационные предупреждения об отзыве гарантий безопасности мореплавателям изданы в установленном порядке", — говорится в сообщении Минобороны.
Более того, Россия теперь из-за прекращения зерновой сделки с полуночи 20 июля по московскому времени изменит отношение к следующим в порты Украины судам. Они "будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения". А страны, под чьим флагом эти суда ходят, "будут считаться вовлечёнными в украинский конфликт на стороне Киева".
Лайф сообщал, что 17 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков официально объявил о том, что зерновая сделка остановлена из-за полного игнорирования российской части документа. В МИД уточнили, что он прекращает своё функционирование с 18 июля и Россия отзывает гарантии безопасности в черноморском коридоре. Тем временем на Украине заявили, что хотят использовать этот коридор для поставок зерна даже после разрыва договорённостей.
ТАСС / Владимир Смирнов