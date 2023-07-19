Киев предложил новый маршрут поставок после выхода России из зерновой сделки

На фоне выхода России из зерновой сделки Киев предложил наладить поставки зерна через альтернативные маршруты. Как считает посол Украины в Турции Василий Боднар, для реализации данных планов можно было бы использовать территориальные воды Болгарии и Румынии.

"Мы создали фонд гарантирования со своей стороны и можем привлекать компании, предоставляющие суда для перевозки зерна. С нашей точки зрения, это можно реализовать, даже не используя тот маршрут, который был ранее согласован, а через территориальные воды Румынии и Болгарии", — заявил дипломат в эфире национального телемарафона.