Киев предложил новый маршрут поставок после выхода России из зерновой сделки
Посол в Турции заявил о планах Украины поставлять зерно через воды Болгарии и Румынии
На фоне выхода России из зерновой сделки Киев предложил наладить поставки зерна через альтернативные маршруты. Как считает посол Украины в Турции Василий Боднар, для реализации данных планов можно было бы использовать территориальные воды Болгарии и Румынии.
"Мы создали фонд гарантирования со своей стороны и можем привлекать компании, предоставляющие суда для перевозки зерна. С нашей точки зрения, это можно реализовать, даже не используя тот маршрут, который был ранее согласован, а через территориальные воды Румынии и Болгарии", — заявил дипломат в эфире национального телемарафона.
Лайф сообщал, что 17 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков официально объявил о том, что зерновая сделка остановлена из-за полного игнорирования российской части документа. В МИД уточнили, что он прекращает своё функционирование с 18 июля и Россия отзывает гарантии безопасности в черноморском коридоре. Тем временем на Украине заявили, что хотят использовать этот коридор для поставок зерна даже после разрыва договорённостей.
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