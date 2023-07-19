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18 июля, 23:55

Киев предложил новый маршрут поставок после выхода России из зерновой сделки

Посол в Турции заявил о планах Украины поставлять зерно через воды Болгарии и Румынии

На фоне выхода России из зерновой сделки Киев предложил наладить поставки зерна через альтернативные маршруты. Как считает посол Украины в Турции Василий Боднар, для реализации данных планов можно было бы использовать территориальные воды Болгарии и Румынии.

"Мы создали фонд гарантирования со своей стороны и можем привлекать компании, предоставляющие суда для перевозки зерна. С нашей точки зрения, это можно реализовать, даже не используя тот маршрут, который был ранее согласован, а через территориальные воды Румынии и Болгарии", — заявил дипломат в эфире национального телемарафона.

Турция не поддержит зерновую сделку без участия России, пишут СМИ

Турция не поддержит зерновую сделку без участия России, пишут СМИ

Лайф сообщал, что 17 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков официально объявил о том, что зерновая сделка остановлена из-за полного игнорирования российской части документа. В МИД уточнили, что он прекращает своё функционирование с 18 июля и Россия отзывает гарантии безопасности в черноморском коридоре. Тем временем на Украине заявили, что хотят использовать этот коридор для поставок зерна даже после разрыва договорённостей.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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