МИД: Россия отзывает гарантии безопасности в черноморском коридоре

Россия отзывает гарантии безопасности в черноморском коридоре после прекращения работы зерновой сделки. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, в соответствии с пунктом Н договорённости Москва возражает против её дальнейшего продления.

"Отзыв гарантий безопасности судоходства, сворачивание морского гуманитарного коридора, восстановление режима временно опасного района в северо-западной акватории Чёрного моря, расформирование СКЦ в Стамбуле", — заявила представитель МИД.

Захарова добавила, что без участия России зерновая сделка прекращает своё функционирование с 18 июля. Она указала, что результаты подписанных год назад договорённостей выглядят неубедительно. Комментируя зерновую сделку (Черноморская зерновая инициатива), дипломат отметила, что, вопреки декларируемым гуманитарным целям, вывоз украинского продовольствия был почти сразу же поставлен на исключительно коммерческие рельсы и "до последнего момента был направлен на обслуживание узкокорыстных интересов Киева и его западных кураторов".

Другое соглашение, подписанное в июле 2022 года в Стамбуле, — Меморандум Россия – ООН по нормализации российского экспорта сельхозпродукции и удобрений — фактически так и не заработало, констатировала Захарова.

Представитель МИД уточнила, что Россия будет готова рассмотреть своё возвращение к сделке только при получении конкретных результатов, а не заверений и обещаний.