Эрдоган назвал Путина своим другом и пообещал провести переговоры с ним по зерновой сделке
Эрдоган заявил о планах провести переговоры с Путиным о будущем зерновой сделки
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал своим другом президента России Владимира Путина и выразил мнение, что лидер РФ хотел бы пролонгации зерновой сделки.
"Я верю, что мой друг Путин хочет, чтобы этот гуманитарный мост (зерновая сделка. — Прим. Лайфа) продолжал функционировать", — сказал Эрдоган на пресс-конференции в Стамбуле перед вылетом в страны Персидского залива, где пройдёт его турне.
Турецкий президент добавил, что по возвращении намерен провести переговоры с российским коллегой.
При этом ранее Эрдоган заявил, что зерновая сделка уже ушла в историю.
Напомним, 17 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что договорённости по зерновой сделке фактически уже прекращены, она остановлена. Москва официально уведомила Киев об этом. Зерновую сделку (Черноморскую зерновую инициативу) Россия, Украина, Турция и ООН заключили 22 июля 2022 года, договор продлевался дважды. По соглашению предусматривался вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Чёрному морю в рамках гуманитарных коридоров. Из-за игнорирования российской части документа РФ неоднократно предупреждала о выходе из сделки.
Getty Images / Murat Kula / Anadolu Agency