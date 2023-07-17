Эрдоган назвал Путина своим другом и пообещал провести переговоры с ним по зерновой сделке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал своим другом президента России Владимира Путина и выразил мнение, что лидер РФ хотел бы пролонгации зерновой сделки.

"Я верю, что мой друг Путин хочет, чтобы этот гуманитарный мост (зерновая сделка. — Прим. Лайфа) продолжал функционировать", — сказал Эрдоган на пресс-конференции в Стамбуле перед вылетом в страны Персидского залива, где пройдёт его турне.

Турецкий президент добавил, что по возвращении намерен провести переговоры с российским коллегой.

При этом ранее Эрдоган заявил, что зерновая сделка уже ушла в историю.