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17 июля, 10:59

Эрдоган назвал Путина своим другом и пообещал провести переговоры с ним по зерновой сделке

Эрдоган заявил о планах провести переговоры с Путиным о будущем зерновой сделки

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал своим другом президента России Владимира Путина и выразил мнение, что лидер РФ хотел бы пролонгации зерновой сделки.

"Я верю, что мой друг Путин хочет, чтобы этот гуманитарный мост (зерновая сделка. — Прим. Лайфа) продолжал функционировать", — сказал Эрдоган на пресс-конференции в Стамбуле перед вылетом в страны Персидского залива, где пройдёт его турне.

Турецкий президент добавил, что по возвращении намерен провести переговоры с российским коллегой.

При этом ранее Эрдоган заявил, что зерновая сделка уже ушла в историю.

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Напомним, 17 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что договорённости по зерновой сделке фактически уже прекращены, она остановлена. Москва официально уведомила Киев об этом. Зерновую сделку (Черноморскую зерновую инициативу) Россия, Украина, Турция и ООН заключили 22 июля 2022 года, договор продлевался дважды. По соглашению предусматривался вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Чёрному морю в рамках гуманитарных коридоров. Из-за игнорирования российской части документа РФ неоднократно предупреждала о выходе из сделки.

Обложка ©

Getty Images / Murat Kula / Anadolu Agency

Никита Никонов

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