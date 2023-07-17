Россия официально уведомила Украину о прекращении зерновой сделки
Грызлов: Посольство РФ в Минске передало Украине ноту по зерновой сделке
Россия передала Украине ноту с изложением позиции Москвы по зерновой сделке утром 17 июля, сообщил посол РФ в Минске Борис Грызлов. По его словам, выполнение инициативы должно быть полностью прекращено с 18 июля.
"В документе, в частности, сказано, что Россия официально возражает против дальнейшего продления инициативы по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины после окончания её срока действия, в связи с чем выполнение инициативы должно быть полностью прекращено с 18 июля", — приводит пресс-служба Посольства РФ в Белоруссии слова Грызлова.
В документе также сказано, что Москва неоднократно обращала внимание на то, что сделка превратилась в "коммерческий проект" для стран Запада. Более того, морские коридоры, которые предназначены для прохода кораблей с зерном, использовались Киевом для атак по территории РФ. За всё это время Запад не выполнил свою часть обязательств перед нашей страной. В частности, Россельхозбанк так и не был переподключён к системе SWIFT, подчеркнули в диппредставительстве.
Напомним, ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о том, что договорённости по зерновой сделке фактически уже прекращены, она остановлена. Зерновую сделку Россия, Украина, Турция и ООН заключили 22 июля 2022 года, договор продлевался два раза. По соглашению предусмотрен вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Чёрному морю в рамках гуманитарных коридоров. Из-за игнорирования российской части документа РФ неоднократно предупреждала о выходе из сделки.
ТАСС / EPA / CHRISTIAN BRUNA