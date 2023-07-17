Россия официально уведомила Украину о прекращении зерновой сделки

Россия передала Украине ноту с изложением позиции Москвы по зерновой сделке утром 17 июля, сообщил посол РФ в Минске Борис Грызлов. По его словам, выполнение инициативы должно быть полностью прекращено с 18 июля.

"В документе, в частности, сказано, что Россия официально возражает против дальнейшего продления инициативы по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины после окончания её срока действия, в связи с чем выполнение инициативы должно быть полностью прекращено с 18 июля", — приводит пресс-служба Посольства РФ в Белоруссии слова Грызлова.

В документе также сказано, что Москва неоднократно обращала внимание на то, что сделка превратилась в "коммерческий проект" для стран Запада. Более того, морские коридоры, которые предназначены для прохода кораблей с зерном, использовались Киевом для атак по территории РФ. За всё это время Запад не выполнил свою часть обязательств перед нашей страной. В частности, Россельхозбанк так и не был переподключён к системе SWIFT, подчеркнули в диппредставительстве.