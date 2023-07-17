Захарова: Россия выразила возражение против продления зерновой сделки

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что Россия выразила своё возражение против продления зерновой сделки и официально уведомила об этом Турцию, Украину и Секретариат ООН.

"Россия сегодня официально уведомила турецкую и украинскую стороны, а также Секретариат ООН о возражении против продления сделки", — отметила Захарова в беседе с ТАСС.

По словам официального представителя министерства, в ближайшее время будет опубликовано соответствующее заявление с разъяснениями позиции РФ.