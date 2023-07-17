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17 июля, 09:33

Захарова: Россия выразила возражение против продления зерновой сделки

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что Россия выразила своё возражение против продления зерновой сделки и официально уведомила об этом Турцию, Украину и Секретариат ООН.

"Россия сегодня официально уведомила турецкую и украинскую стороны, а также Секретариат ООН о возражении против продления сделки", — отметила Захарова в беседе с ТАСС.

По словам официального представителя министерства, в ближайшее время будет опубликовано соответствующее заявление с разъяснениями позиции РФ.

Из Одессы вышло последнее судно в рамках зерновой сделки

Из Одессы вышло последнее судно в рамках зерновой сделки

Напомним, ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о том, что договорённости по зерновой сделке фактически уже прекращены, она остановлена. Зерновую сделку Россия, Украина, Турция и ООН заключили 22 июля 2022 года, договор продлевался два раза. По соглашению предусмотрен вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Чёрному морю в рамках гуманитарных коридоров. Из-за игнорирования российской части документа РФ неоднократно предупреждала о выходе из сделки. 17 июля в Кремле объявили, что Москва пошла на этот шаг.

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Telegram / Мария Захарова

Илья Суриков
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