Из Одессы вышло последнее судно в рамках зерновой сделки

Турецкое судно Samsun утром в воскресенье, 16 июля, покинуло порт Одессы в рамках Черноморской зерновой инициативы и отправилось в Стамбул. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на очевидцев и данные мониторингового сервиса Marine Traffic.

Накануне Совместный координационный центр в Стамбуле сообщил, что в рамках зерновой сделки работало только одно судно Samsun, на которое в одесском порту загружали зерно. Таким образом, это последнее судно в рамках зерновой сделки, действие которой истекает 17 июля.

Напомним, зерновую сделку заключили Россия, Украина, Турция и ООН 22 июля 2022 года, два раза договор продлевался. Соглашение предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Чёрному морю в рамках гуманитарных коридоров. При этом РФ не раз говорила о риске выхода из сделки из-за игнорирования российской части документа. Президент Владимир Путин подчёркивал, что Киев использует зерновые коридоры для запуска морских беспилотников. На этой неделе глава государства объяснил, может ли Москва продлить зерновую сделку, срок действия которой истекает 17 июля.