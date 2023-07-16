В случае разрыва зерновой сделки Украина может начать терять до полумиллиарда долларов в месяц. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные ООН, Минсельхоза и Таможенной службы Украины.

Так, всего за время действия соглашения (август 2022 года – июнь 2023 года) Незалежная экспортировала 50,6 миллиона тонн зерна на общую сумму в 9,8 миллиарда долларов. Основная часть продукции идёт через порты (78% и 80% — в последние месяцы), а остатки направляются по железной дороге, автотранспортом и паромами. Причём в рамках сделки Украина экспортировала чуть больше половины всего поставленного на мировой рынок зерна — 28,1 миллиона тонн (55,5%).

По словам независимого эксперта в сфере промышленности и энергетики Леонида Хазанова, остальной "портовый" экспорт Незалежной в Евросоюз, по всей видимости, проходит через порты Измаил, Усть-Дунайск и Рени, находящиеся на Дунае.

Всего через порты Украина поставила зерна на 7,7 миллиарда долларов, из которых 5,5 — через морские, а 2,2 — речные. Таким образом, разрыв зерновой сделки может лишить Киев до 500 миллионов долларов ежемесячного дохода.