Подсчитаны гигантские потери Киева в случае разрыва зерновой сделки
Украина может терять до $500 млн в месяц в случае разрыва зерновой сделки
В случае разрыва зерновой сделки Украина может начать терять до полумиллиарда долларов в месяц. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные ООН, Минсельхоза и Таможенной службы Украины.
Так, всего за время действия соглашения (август 2022 года – июнь 2023 года) Незалежная экспортировала 50,6 миллиона тонн зерна на общую сумму в 9,8 миллиарда долларов. Основная часть продукции идёт через порты (78% и 80% — в последние месяцы), а остатки направляются по железной дороге, автотранспортом и паромами. Причём в рамках сделки Украина экспортировала чуть больше половины всего поставленного на мировой рынок зерна — 28,1 миллиона тонн (55,5%).
По словам независимого эксперта в сфере промышленности и энергетики Леонида Хазанова, остальной "портовый" экспорт Незалежной в Евросоюз, по всей видимости, проходит через порты Измаил, Усть-Дунайск и Рени, находящиеся на Дунае.
Всего через порты Украина поставила зерна на 7,7 миллиарда долларов, из которых 5,5 — через морские, а 2,2 — речные. Таким образом, разрыв зерновой сделки может лишить Киев до 500 миллионов долларов ежемесячного дохода.
Напомним, что зерновую сделку заключили Россия, Украина, Турция и ООН 22 июля 2022 года, она два раза продлевалась. Соглашение предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Чёрному морю в рамках гуманитарных коридоров. При этом Москва не раз говорила о риске выхода из сделки из-за игнорирования российской части документа. Президент РФ Владимир Путин подчёркивал, что Киев использует зерновые коридоры для запуска морских беспилотников. Ранее глава государства объяснил, может ли РФ продлить зерновую сделку, срок действия которой истекает 17 июля.
Unsplash / Paz Arando