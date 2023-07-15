ООН: Ни одно судно с удобрениями из РФ не отправили в рамках зерновой сделки
Ни одно судно с удобрениями из России не было отправлено за всё время действия зерновой сделки. Об этом заявил Координационный центр ООН.
"Соглашение от 22 июля 2022 года разрешает также экспорт (российских. — Прим. Лайфа) удобрений, в том числе аммиака, однако в рамках инициативы ни одного судна с удобрениями отправлено не было", — приводит РИА "Новости" слова представителя центра.
Собеседник агентства также уточнил, что экспорт удобрений зависит от ситуации с аммиакопроводом Тольятти – Одесса Харьковской области, который 5 июня был подорван украинской ДРГ. В настоящее время его статус неизвестен.
Как уже рассказывал Лайф, по оценке МИД РФ, на восстановление аммиакопровода, предназначенного для перекачки российского газа по территории Украины на экспорт, может уйти от одного до трёх месяцев, если будет доступ к объекту. После произошедшей диверсии российскую часть трубопровода отсекли от украинской. В ООН предложили направить туда экспертов.
Лайф напоминает, что зерновая сделка была заключена между Россией, Украиной, Турцией и ООН 22 июля 2022 года и два раза продлевалась. Соглашение предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Чёрному морю в рамках гумкоридоров. При этом Москва не раз говорила о риске выхода из сделки из-за игнорирования российской части документа. Президент РФ Владимир Путин напоминал, что Киев использует зерновые коридоры для запуска морских беспилотников. Ранее он объяснил, может ли РФ продлить зерновую сделку, срок действия которой истекает 17 июля.
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