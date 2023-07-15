ООН: Ни одно судно с удобрениями из РФ не отправили в рамках зерновой сделки

Ни одно судно с удобрениями из России не было отправлено за всё время действия зерновой сделки. Об этом заявил Координационный центр ООН.

"Соглашение от 22 июля 2022 года разрешает также экспорт (российских. — Прим. Лайфа) удобрений, в том числе аммиака, однако в рамках инициативы ни одного судна с удобрениями отправлено не было", — приводит РИА "Новости" слова представителя центра.

Собеседник агентства также уточнил, что экспорт удобрений зависит от ситуации с аммиакопроводом Тольятти – Одесса Харьковской области, который 5 июня был подорван украинской ДРГ. В настоящее время его статус неизвестен.