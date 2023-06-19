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19 июня, 01:48

В Германии заявили о роли ВСУ в подрыве аммиакопровода Тольятти – Одесса

Bild: В Германии допускают участие ВСУ в подрыве аммиакопровода Тольятти – Одесса

В Германии допускают вероятность подрыва аммиакопровода Тольятти – Одесса в Харьковской области украинскими диверсантами. Вероятность такого сценария озвучило Министерство обороны ФРГ, заявление которого оказалось в распоряжении немецкого таблоида Bild.

В документе, который был помечен грифом "только для служебного пользования", упоминается о регулярных диверсиях украинских войск, которые они устраивают далеко за линией боевого соприкосновения. Также упомянуто, что исключать участия ВСУ в разрушении аммиакопровода Тольятти – Одесса нельзя.

"Аммиакопровод находится в районе, контролируемом украинскими силами. Кроме того, его перезапуск был бы особенно выгоден россиянам", — пишет таблоид.

В Министерстве обороны Германии также заявили, что подобные диверсии устраиваются для ослабления российских войск.

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Напомним, 5 июня украинские диверсанты подорвали в Харьковской области аммиакопровод Тольятти – Одесса, который предназначен для перекачки газа из РФ по территории Украины на экспорт. На его восстановление может уйти от одного до трёх месяцев при условии доступа к объекту. После диверсии российскую часть аммиакопровода отсекли от украинской.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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