В Германии заявили о роли ВСУ в подрыве аммиакопровода Тольятти – Одесса
Bild: В Германии допускают участие ВСУ в подрыве аммиакопровода Тольятти – Одесса
В Германии допускают вероятность подрыва аммиакопровода Тольятти – Одесса в Харьковской области украинскими диверсантами. Вероятность такого сценария озвучило Министерство обороны ФРГ, заявление которого оказалось в распоряжении немецкого таблоида Bild.
В документе, который был помечен грифом "только для служебного пользования", упоминается о регулярных диверсиях украинских войск, которые они устраивают далеко за линией боевого соприкосновения. Также упомянуто, что исключать участия ВСУ в разрушении аммиакопровода Тольятти – Одесса нельзя.
"Аммиакопровод находится в районе, контролируемом украинскими силами. Кроме того, его перезапуск был бы особенно выгоден россиянам", — пишет таблоид.
В Министерстве обороны Германии также заявили, что подобные диверсии устраиваются для ослабления российских войск.
Напомним, 5 июня украинские диверсанты подорвали в Харьковской области аммиакопровод Тольятти – Одесса, который предназначен для перекачки газа из РФ по территории Украины на экспорт. На его восстановление может уйти от одного до трёх месяцев при условии доступа к объекту. После диверсии российскую часть аммиакопровода отсекли от украинской.
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