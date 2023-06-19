В Германии допускают вероятность подрыва аммиакопровода Тольятти – Одесса в Харьковской области украинскими диверсантами. Вероятность такого сценария озвучило Министерство обороны ФРГ, заявление которого оказалось в распоряжении немецкого таблоида Bild.

В документе, который был помечен грифом "только для служебного пользования", упоминается о регулярных диверсиях украинских войск, которые они устраивают далеко за линией боевого соприкосновения. Также упомянуто, что исключать участия ВСУ в разрушении аммиакопровода Тольятти – Одесса нельзя.

"Аммиакопровод находится в районе, контролируемом украинскими силами. Кроме того, его перезапуск был бы особенно выгоден россиянам", — пишет таблоид.