Российскую часть аммиакопровода Тольятти – Одесса отсекли от украинской

Российская часть аммиакопровода Тольятти – Одесса, который украинские диверсанты подорвали в Харьковской области, находится в исправном состоянии. Об этом заявили в компании "Трансаммиак".

"24 февраля 2022 года транзит аммиака на территорию Украины был остановлен. В настоящее время российская часть аммиакопровода, принадлежащая АО "Трансаммиак", надёжно отсечена от украинской части и находится в безопасном и исправном состоянии под постоянным контролем служб АО "Трансаммиак", — отметили в организации в беседе с ТАСС.