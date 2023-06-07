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7 июня, 17:03

Российскую часть аммиакопровода Тольятти – Одесса отсекли от украинской

"Трансаммиак": Трубопровод Тольятти – Одесса исправен на территории России

Российская часть аммиакопровода Тольятти – Одесса, который украинские диверсанты подорвали в Харьковской области, находится в исправном состоянии. Об этом заявили в компании "Трансаммиак".

"24 февраля 2022 года транзит аммиака на территорию Украины был остановлен. В настоящее время российская часть аммиакопровода, принадлежащая АО "Трансаммиак", надёжно отсечена от украинской части и находится в безопасном и исправном состоянии под постоянным контролем служб АО "Трансаммиак", — отметили в организации в беседе с ТАСС.

В компании сообщили, что украинская часть трубопровода обслуживается госпредприятием "Укрхимтрансаммиак". Раздел аммиакопровода происходит в Белгородской области на границе с Украиной.

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Напомним, ранее в Минобороны РФ сообщили, что 5 июня украинские диверсанты подорвали в Харьковской области аммиакопровод Тольятти – Одесса, который предназначен для перекачки газа из РФ по территории Украины на экспорт в Европу. В результате пострадали мирные граждане. Лайф публиковал видео с места. В МИД РФ заявили, что восстановление займёт до трёх месяцев.

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Wikipedia / AnnaZem

Никита Осипов
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