Российскую часть аммиакопровода Тольятти – Одесса отсекли от украинской
"Трансаммиак": Трубопровод Тольятти – Одесса исправен на территории России
Российская часть аммиакопровода Тольятти – Одесса, который украинские диверсанты подорвали в Харьковской области, находится в исправном состоянии. Об этом заявили в компании "Трансаммиак".
"24 февраля 2022 года транзит аммиака на территорию Украины был остановлен. В настоящее время российская часть аммиакопровода, принадлежащая АО "Трансаммиак", надёжно отсечена от украинской части и находится в безопасном и исправном состоянии под постоянным контролем служб АО "Трансаммиак", — отметили в организации в беседе с ТАСС.
В компании сообщили, что украинская часть трубопровода обслуживается госпредприятием "Укрхимтрансаммиак". Раздел аммиакопровода происходит в Белгородской области на границе с Украиной.
Напомним, ранее в Минобороны РФ сообщили, что 5 июня украинские диверсанты подорвали в Харьковской области аммиакопровод Тольятти – Одесса, который предназначен для перекачки газа из РФ по территории Украины на экспорт в Европу. В результате пострадали мирные граждане. Лайф публиковал видео с места. В МИД РФ заявили, что восстановление займёт до трёх месяцев.
Wikipedia / AnnaZem