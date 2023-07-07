ООН предложила РФ и Украине направить экспертов к аммиакопроводу Тольятти – Одесса

ООН предложила России и Украине направить специалистов от международной организации для оценки ущерба, нанесённого аммиакопроводу Тольятти – Одесса. Об этом сообщил замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс. По его словам, на данный момент ни одна из сторон не дала ответа на соответствующее предложение.

"Мы предложили сторонам возможность технической оценки ущерба трубопроводу", — сказал Гриффитс на брифинге.