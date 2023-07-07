ООН предложила РФ и Украине направить экспертов к аммиакопроводу Тольятти – Одесса
ООН предложила направить экспертов к аммиакопроводу Тольятти – Одесса
ООН предложила России и Украине направить специалистов от международной организации для оценки ущерба, нанесённого аммиакопроводу Тольятти – Одесса. Об этом сообщил замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс. По его словам, на данный момент ни одна из сторон не дала ответа на соответствующее предложение.
"Мы предложили сторонам возможность технической оценки ущерба трубопроводу", — сказал Гриффитс на брифинге.
По его словам, аммиакопровод был повреждён в трёх местах. При этом представитель ООН обратил внимание и на то, что быстрое восстановление объекта не представляется возможным.
Напомним, 5 июня украинские диверсанты подорвали в Харьковской области аммиакопровод Тольятти – Одесса, который предназначен для перекачки российского газа по территории Украины на экспорт. На его восстановление может уйти от одного до трёх месяцев при условии доступа к объекту. После диверсии российскую часть аммиакопровода отсекли от украинской.
ТАСС / Набатов Юрий