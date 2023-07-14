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14 июля, 14:34

Песков опроверг слова Эрдогана о продлении Россией зерновой сделки

Песков: Россия не делала никаких заявлений о продлении зерновой сделки

Российская сторона не делала никаких заявлений о продлении зерновой сделки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Никаких заявлений на этот счёт с российской стороны не было", сказал он.

В Кремле допустили, что зерновая сделка в дальнейшем продлена не будет

В Кремле допустили, что зерновая сделка в дальнейшем продлена не будет

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что страна готовится к визиту его российского коллеги Владимира Путина. Турецкий лидер при этом сообщил, что у них с президентом РФ "общие позиции" относительно зерновой сделки. Некоторые СМИ, в частности AFP, после этого заявили, что Путин якобы согласился продлить зерновую сделку.

При этом накануне президент РФ подчеркнул, что ни один пункт зерновой сделки, касающийся интересов нашей страны, так и не был выполнен, поэтому Москва не исключает возможности приостановки участия в договорённостях до того момента, пока данные РФ обещания не будут выполнены.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Григорий Сысоев

Матвей Константинов
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