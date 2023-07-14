Песков опроверг слова Эрдогана о продлении Россией зерновой сделки
Песков: Россия не делала никаких заявлений о продлении зерновой сделки
Российская сторона не делала никаких заявлений о продлении зерновой сделки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Никаких заявлений на этот счёт с российской стороны не было", — сказал он.
Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что страна готовится к визиту его российского коллеги Владимира Путина. Турецкий лидер при этом сообщил, что у них с президентом РФ "общие позиции" относительно зерновой сделки. Некоторые СМИ, в частности AFP, после этого заявили, что Путин якобы согласился продлить зерновую сделку.
При этом накануне президент РФ подчеркнул, что ни один пункт зерновой сделки, касающийся интересов нашей страны, так и не был выполнен, поэтому Москва не исключает возможности приостановки участия в договорённостях до того момента, пока данные РФ обещания не будут выполнены.
ТАСС / POOL / Григорий Сысоев